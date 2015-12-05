Бой и обстрелы: у Порошенко рассказали о провокациях врага, карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", обстреливая позиции силовиков, на Мариупольском направлении произошел бой.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что для украинских военных боестолкновение завершилось успешно.

"На Донецком направлении была напряженная ситуация, боевики дважды применили бронетехнику и стрелковое оружие вблизи Красногоровки", — отметил военнослужащий.

По его данным, в районе донецкого аэропорта бандиты применяли 82-мм минометов, нарушая Минские договоренности и условия отвода оружия калибром менее 100 мм, а возле Авдеевки и Песок использовали стрелковое оружие.

Также враг открывал огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберного пулемета в районе Новгородского, таким образом, пытаясь спровоцировать украинских военнослужащих на "ответку". Возле Луганского замечен один провокационный обстрел из вооружения БМП.

На Мариупольском направлении произошло боестолкновение. "Силы АТО успешно отразили нападение и не понесли никаких потерь. Также в районе Широкино зафиксирован один прицельный обстрел из стрелкового оружия", — добавил полковник.

"За минувшие сутки один военнослужащий погиб, а трое — получили ранения", — сказал спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org