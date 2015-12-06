Западный политолог рассказал, какую цель преследовал Путин, вторгаясь в Украину

Президент РФ Владимир Путин не знал, вторгаясь в Украину, сколько ее территории захватит.

Об этом сказал немецкий политолог, политический советник Совета Европы Андре Хертель в интервью "Апострофу".

"Как мы видим, зашел он не дальше Донецкой и Луганской областей. Я думаю, что он и сам этого не знал. Потому что Путин — тактик. Он принимает решения по ходу проведения операции. Я не считаю, что нынешний глава Кремля — идеолог, что он хотел создания "Новороссии" или еще чего-то", — заявил политолог.

По его мнению, вторгаясь в Украину, Путин преследовал, по крайней мере, одну минимальную цель: создать некое формирование, посредством которого он сможет контролировать руководство Украины, ее политиков и внешнеполитический вектор.

"Он не думал о конкретных размерах этого квазиформирования, не хотел любой ценой захватить Харьков, Одессу или создать "Новороссию". Вместе с тем, я считаю, что Путин не рассчитывал на то, что сопротивление украинцев, в частности, воинов добровольческих батальонов, будет таким ожесточенным. Если бы не они, Путин, безусловно, зашел бы дальше. Но насколько дальше — говорить сложно", — считает Хертель.