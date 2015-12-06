У Порошенко рассказали о ситуации на фронте: враг "беспокоит" силовиков под Горловкой, карта зоны АТО

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО враг совершил серию провокаций на Донецком направлении.

Об этом заявил на брифинге представитель администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Так, по его информации, на Луганском направлении 5 декабря боевые действия не велись.

На Донецком направлении, в течение вчерашних суток враг совершил серию провокаций вблизи пос. Луганское вблизи Светлодарска. В основном боевики открывали огонь в светлое время суток. Несмотря на значительные потери в ходе позавчерашнего боя под Майорском, оккупанты продолжают "беспокоить" украинских военных в пригородах Горловки.

В частности, в Зайцево состоялся 10-минутный обстрел из 82-мм миномета, а в Новгородском работали вражеские снайперы. Также на этом участке фронта зафиксировано несколько мелких провокаций врага.

Неспокойной остается обстановка на западных окраинах Донецка. В частности, вблизи пос. Опытное враг обстреливал наши передовые рубежи с 82-мм миномета, ПТУР, гранатометов различных систем.

Наибольшее количество вражеских провокаций было зафиксировано в пос. Пески. Тяжелое вооружение при этом не применялось.

Также вражескую стрельбу было зафиксировано в Авдеевке, Красногоровке и Марьинке.

На Мариупольском направлении обстановка была значительно спокойнее: противник только дважды нарушил режим тишины. В Гранитном боевики осуществили выстрел с ПТУР, в Широкино — применили гранатометы и стрелковое оружие, говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб в пос. Зайцево.

Напомним, в ходе боя под Майорском утром 4 декабря наши военнослужащие уничтожили 2 единицы техники и 1 минометный расчет противника. Также ликвидировано до 20 боевиков, еще около 30 получили ранения.