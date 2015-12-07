Политолог объяснил, зачем Байден приехал в Украину

Во время визита в Украину вице-президент США Джозеф Байден будет разговаривать с украинскими властями о реформах, сотрудничестве в сфере обороны и борьбе с коррупцией.

Об этом политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду".

"В ходе визита Джо Байдена в Украину речь будет идти, во-первых, об ускорении реформ, во-вторых, о сотрудничестве в оборонной сфере, в том числе, энергетическом сотрудничестве, в-третьих, о борьбе с коррупцией (американцы дают нам деньги и не хотят, чтобы они попали коррупционерам и пошли на деструктивные цели)", — рассказал политический эксперт.

"Каких-то кардинальных кадровых перестановок в результате данного визита Джо Байдена (вроде отставки Яценюка), думаю, не будет. Однако, скорее всего, произойдет очередное обновление правительства, поскольку его эффективность необходимо повышать, — это видят и наши западные партнеры, и сами граждане Украины", — подчеркнул политолог.

По его словам, США подают множество сигналов мировому сообществу, в том числе и визитом Байдена в Киев, о том, что они поддерживают Украину. "Также, например, недавно Яценюк побывал на американском авианосце. Однако в случае визита Байдена, думаю, это будет не просто сигнал, а конкретная практическая работа над тем, чтобы сделать Украину более конкурентоспособной в экономическом и военном смысле", — подытожил Палий.

Ранее "Главред" со ссылкой источник в Администрации Президента сообщал, что премьер-министр Арсений Яценюк, скорее всего, останется на своем посту, несмотря на громкие коррупционные обвинения в его адрес со стороны главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили.