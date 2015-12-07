Порошенко не считает агрессию России против Украины оправданием за провал реформ

Агрессия против Украины не может быть оправданием за невыполненные реформы, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Об этом глава украинского государства заявил на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом сегодня в Киеве, сообщает УНИАН.

По его словам, война, агрессия против Украины не может быть оправданием за невыполнение реформ. "Это абсолютно неправильно", — заявил он.

"Самую главную реформу, которую начали осуществлять и которая сегодня даже завершена в институционную структуру, — это борьба с коррупцией. Мы смогли через прозрачную и независимую комиссию избрать антикоррупционного прокурора", — отметил Порошенко.

По его словам, еще одним удачным примером реформ является реформа Национальной полиции.

Напомним, политический аналитик, экс-нардеп Тарас Чорновил рассказал в комментарии "Главреду", что визитом Байдена США дают сигнал, что России будет несладко в случае агрессии против Украины.