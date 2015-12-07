Эксперт о визите Байдена: США дают сигнал, что России будет несладко в случае агрессии против Украины

Нынешний визит вице-президента США Джо Байдена в Украину должен дать несколько серьезных сигналов, направленных в сторону России, Евросоюза и финансовых партнеров Киева.

Об этом политический аналитик, бывший народный депутат Тарас Чорновил рассказал в комментарии "Главреду".

"У нас несколько инфантильная позиция: кто-то придет — порядок наведет. Раньше так относились к Януковичу, Ющенко и Порошенко. Но если мы хотим жить в цивилизованной стране, должны понимать, что никто со стороны не придет и ничего для нас делать не будет — каждый должен трудиться на своем месте. Так и в данной ситуации — не будет Байден заниматься внутренними украинскими делами! Это не типичная для Америки позиция. Америка выполняет роль сильного игрока, который может делать предложения, от которых невозможно отказаться. Но эти предложения выстраиваются на основе не "кнута", а на основе "пряника" — мол, мы вам готовы помочь, но хотим увидеть конкретный результат, а для этого вы должны побороть коррупцию и ускорить темп реформ. Не будет Байден говорить о том, что для этого мы должны снять Шокина или Яценюка, а поставить премьер-министром, к примеру, Саакашвили — не занимается Америка такими вещами", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, цель визита Байдена в Украину касается не только внутренних украинских проблем, но и носит и внешнеполитический характер.

"Данный визит сам по себе дает несколько серьезных сигналов. Первый из них дан России: это показатель того, что Украина, пусть формально и не является стратегически основным партнером США, но относится к их главным партнерам, и США готовы предоставлять Украине помощь, а в случае более жестких и агрессивных действий со стороны РФ, наступления и т.д. Америка может сделать так, что России придется очень несладко", — говорит политаналитик.

Он напомнил, что американцы любят определенный символизм: "Например, приглашение Арсения Яценюка накануне визита Байдена на американский авианосец было очень демонстративным. Этот показательный момент касается оборонной политики и поддержки в вооруженной сфере".

"Также этот визит Байдена дает сигнал Европейскому Союзу. В ЕС начались колебания: может, снять санкции против России, может, не стоит так поддерживать Украину, если Сирия важнее? Европа не может быть полностью самостоятельной и игнорировать позицию США. Этот визит будет тщательно анализироваться правительствами европейских государств и руководством ЕС. Думаю, что во время визита четко прозвучат фразы о том, что никакого размена Украины на Сирию быть не может, что весь цивилизованный мир должен поддержать Украину, а европейские перспективы Украины должны быть очерчены намного четче", — подчеркнул Чорновил.

"В этом контексте Байден может создать элемент давления на ЕС, четко заявив, что Евросоюз должен предоставить украинским гражданам безвизовый режим. Если такое заявление прозвучит, то не прислушаться к нему европейские партнеры не смогут", — считает политолог.

"Кроме того, вполне может быть затронут момент, связанный с деятельностью МВФ и его контактами с Украиной. Украина что-то выполняет, что-то — нет, какие-то из обязательств, взятых нами перед МВФ, глушит парламент, и у МВФ появились некоторые сомнения, продолжать ли поддержку украинских реформ. В данной ситуации есть прогноз, что Джо Байден скажет, что какими бы ни были проблемы, Украина настолько важна, что МВФ должен идти на некоторый риск и поддерживать Украину. Есть робкие надежды на то, что прозвучит заявление, которое позже будет иметь прямую реализацию благодаря возможностям США — реструктуризации части внешних долгов Украины перед международными организациями, включая МВФ. Эти надежды пока что ничем не подтверждены. Но такие прогнозы появились не у нас, а в западных аналитических центрах", — подчеркнул Чорновил.

Напомним, политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду", что во время визита в Украину Байден будет разговаривать с украинскими властями о реформах, сотрудничестве в сфере обороны и борьбе с коррупцией.