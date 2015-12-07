Порошенко проводит встречу с Байденом: опубликованы фото и видео

В Киеве проходит встреча Президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент встретил Байдена на крыльце Дома Городецкого.

По завершению встречи "с глазу на глаз" состоятся переговоры в расширенном формате.

По результатам встречи запланирован подход к прессе, в котором сообщат о принятых решениях. Во время пятого визита в Украину, Байден проведет три важных встречи — с президентом, премьером и проведет круглый стол с реформаторами.

Как известно, Байден впервые выступит в украинском парламенте 8 декабря.

Напомним, Байден прибыл в Киев 6 декабря.

Основные вопросы, который вице-президент США будет поднимать в Украине — это необходимость реформы Генеральной прокуратуры Украины, важность быстрого внедрения антикоррупционной реформы, ситуацию на Донбассе, а также поддержку со стороны США.

фото; видео: president.gov.ua