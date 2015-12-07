Байден: Украина – центральная тема любой встречи с Путиным

Вице-президент США Джозеф Байден провел встречу с украинскими народными депутатами, представителями Администрации Президента и членами гражданского общества, на которой заверил в полной поддержке Украины, и призвал принять закон о выборах на оккупированных территориях.

Об этом сообщила народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Светлана Залищук в своем Facebook.

"Вице-президент сделал сильные заявления о поддержке Украины "финансово и не только". И гарантировал, что "Украина — центральная тема любой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, каков бы ни был повод".

В то же время, он призвал принять изменения в Конституцию и закон о выборах на оккупированных территориях, что "даст возможность США требовать от России ответных шагов и от европейцев единства относительно санкций", — написала она.

По ее словам, ключевыми темами встречи стали неудовлетворительный уровень борьбы с коррупцией, перспектива перезагрузки правительства, действия международного сообщества в связи с отношением России к Минским соглашениям, Конституция и закон о выборах на оккупированных территориях, а также Крым.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с Джо Байденом.

Как известно, Байден впервые выступит в украинском парламенте 8 декабря.

Напомним, Байден прибыл в Киев 6 декабря.

Основные вопросы, который вице-президент США будет поднимать в Украине — это необходимость реформы Генеральной прокуратуры Украины, важность быстрого внедрения антикоррупционной реформы, ситуацию на Донбассе, а также поддержку со стороны США.