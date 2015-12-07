Байден прибыл в Украину: о чем он будет говорить с Порошенко и Яценюком, опубликованы фото и видео

Целью визита Байдена — напомнить миру, что Запад не забыл об Украине и не уступит России.
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, передает "Голос Америки".
В ходе визита будут обсуждаться вопросы проведения реформ.
"Одна из основных целей этой поездки — напомнить народу Украины и миру, что даже при том, что много международного внимания было уделено российскому вмешательству в Сирию, Соединенные Штаты не забыли об Украине, что Украина остается центральным вопросом наших национальных интересов", — отметил представитель Администрации президента США.
Также одним из основных вопросов, который Байден поднимет в Украине — это необходимость реформы Генеральной прокуратуры.
Вітаємо віце-президента США Джозефа Байдена в Україні! pic.twitter.com/x9ZvLD3OR8— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 декабря 2015
Вице-президент США также намерен подчеркнуть важность быстрого введения антикоррупционной реформы. По данным собеседника в Белом доме, борьба с коррупцией "несомненно, станет основным фокусом разговора".
При этом чиновник отметил, что позиция о летальном оружии для Украины в Администрации Президента не изменилась, единственным решением конфликта Вашингтон считает дипломатический путь.
"Что могло бы переломить ситуацию в Украине — это кардинальная реформа в области безопасности в Украине и усовершенствование институционального качества и возможностей Вооруженных сил. Это то, на что мы нацелены", — заявил он.
Сообщается, что у Байдена запланирован круглый стол с реформаторами (общественные активисты и некоторые политики) двусторонняя встреча с Президентом Петром Порошенко и двусторонняя встреча с главой правительства Арсением Яценюком.
Напомним, Байден планирует выступить на заседании Верховной Рады Украины во вторник, 8 декабря.
Фото; видео: U.S. Embassy Kyiv