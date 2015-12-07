Байден прибыл в Украину: о чем он будет говорить с Порошенко и Яценюком, опубликованы фото и видео

6 декабря поздно вечером в Киев с двухдневным визитом прибыл вице-президент США Джо Байден.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, передает "Голос Америки".

В ходе визита будут обсуждаться вопросы проведения реформ.

"Одна из основных целей этой поездки — напомнить народу Украины и миру, что даже при том, что много международного внимания было уделено российскому вмешательству в Сирию, Соединенные Штаты не забыли об Украине, что Украина остается центральным вопросом наших национальных интересов", — отметил представитель Администрации президента США.

Также одним из основных вопросов, который Байден поднимет в Украине — это необходимость реформы Генеральной прокуратуры.

Вітаємо віце-президента США Джозефа Байдена в Україні! pic.twitter.com/x9ZvLD3OR8 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 6 декабря 2015

Вице-президент США также намерен подчеркнуть важность быстрого введения антикоррупционной реформы. По данным собеседника в Белом доме, борьба с коррупцией "несомненно, станет основным фокусом разговора".

При этом чиновник отметил, что позиция о летальном оружии для Украины в Администрации Президента не изменилась, единственным решением конфликта Вашингтон считает дипломатический путь.

"Что могло бы переломить ситуацию в Украине — это кардинальная реформа в области безопасности в Украине и усовершенствование институционального качества и возможностей Вооруженных сил. Это то, на что мы нацелены", — заявил он.

Сообщается, что у Байдена запланирован круглый стол с реформаторами (общественные активисты и некоторые политики) двусторонняя встреча с Президентом Петром Порошенко и двусторонняя встреча с главой правительства Арсением Яценюком.

Напомним, Байден планирует выступить на заседании Верховной Рады Украины во вторник, 8 декабря.

Фото; видео: U.S. Embassy Kyiv