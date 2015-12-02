Байден выступит на заседании Рады 8 декабря — нардеп

Вице-президент США Джозеф Байден планирует выступить на заседании Верховной Рады Украины во вторник, 8 декабря.

Об этом сообщил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко в Facebook.

"В знак уважения к героизму украинского народа Байден планирует выступить на сессионном заседании Верховной Рады во вторник", — отметил депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко и Байден договорились о сохранении санкций против России.