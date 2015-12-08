Визит вице-президента США Байдена в Украину: сильный игрок или Гамлет?

Вице-президент США Джозеф Байден пребывает в Украине с двухдневным визитом. Вчера, 7 декабря, американского политика в Киеве прошел весьма насыщено: он провел встречу с Президентом Петром Порошенко "с глазу на глаз" и встречу с украинскими нардепами, сотрудниками Администрации Президента и членами гражданского общества. На этой встрече он заверил присутствующих в полной поддержке Украины и рассказал, что "Украина — центральная тема любой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, каким бы ни был повод".

Также Байден призвал принять изменения в Конституцию и закон о выборах на оккупированных территориях, что "даст возможность США требовать от России ответных шагов и от европейцев единства относительно санкций", рассказала о встрече депутат от БПП Светлана Залищук. По ее словам, ключевыми темами встречи стали неудовлетворительный уровень борьбы с коррупцией, перспектива перезагрузки правительства, действия международного сообщества в связи с отношением России к Минским соглашениям, Конституция и закон о выборах на оккупированных территориях, а также Крым.

Сегодня, 8 декабря, Джозеф Байден впервые выступит в Верховной Раде.

Эксперты рассказали "Главреду", чего ждут от данного визита американского политика в Украину, каково значение этого, по каким поводам представитель США может высказать замечания украинскому руководству, за что — похвалить, какие сигналы для России и Евросоюза даст приезд Байдена в Киев, а также каких действий и кадровых перестановок можно ждать во власти после данного визита.

Политический аналитик, бывший народный депутат Тарас Чорновил:

У нас несколько инфантильная позиция: кто-то придет — порядок наведет. Раньше так относились к Януковичу, Ющенко и Порошенко. Но если мы хотим жить в цивилизованной стране, должны понимать, что никто со стороны не придет и ничего для нас делать не будет — каждый должен трудиться на своем месте. Так и в данной ситуации — не будет Байден заниматься внутренними украинскими делами! Это не типичная для Америки позиция. Америка выполняет роль сильного игрока, который может делать предложения, от которых невозможно отказаться. Но эти предложения выстраиваются на основе не "кнута", а "пряника" — мол, мы вам готовы помочь, но хотим увидеть конкретный результат, а для этого вы должны побороть коррупцию и ускорить темп реформ. Не будет Байден говорить о том, что для этого мы должны снять Шокина или Яценюка, а поставить премьер-министром, к примеру, Саакашвили — не занимается Америка такими вещами.

Цель визита Байдена в Украину касается не только внутренних украинских проблем. Он носит и внешнеполитический характер.

Данный визит сам по себе дает несколько серьезных сигналов. Первый из них дан России: это показатель того, что Украина, пусть формально и не является стратегически основным партнером США, но относится к их главным партнерам, и США готовы предоставлять Украине помощь, а в случае более жестких и агрессивных действий со стороны РФ, наступления и т.д. Америка может сделать так, что России придется очень несладко.

К тому же, американцы любят работать с определенной символикой. Например, приглашение Арсения Яценюка накануне этого визита Байдена на американский авианосец было очень демонстративно. Этот показательный момент касается оборонной политики и поддержки в вооруженной сфере.

Также этот визит Байдена дает сигнал Европейскому Союзу. В ЕС начались колебания: может, снять санкции против России, может, нам не стоит так поддерживать Украину, если Сирия важнее? Европа не может быть полностью самостоятельной и игнорировать позицию США. Этот визит будет тщательно анализироваться правительствами европейских государств и руководством ЕС. Думаю, что во время визита четко прозвучат фразы о том, что никакого размена Украины на Сирию быть не может, что весь цивилизованный мир должен поддержать Украину, а европейские перспективы Украины должны быть очерчены намного четче.

В этом контексте Байден может создать элемент давления на ЕС, четко заявив, что Евросоюз должен предоставить украинским гражданам безвизовый режим. Если такое заявление прозвучит, то не прислушаться к нему европейские партнеры не смогут.

Кроме того, вполне может быть затронут момент, связанный с деятельностью МВФ и его контактами с Украиной. Украина что-то выполняет, что-то — нет, какие-то из обязательств, взятых нами перед МВФ, глушит парламент, и у МВФ появились некоторые сомнения, продолжать ли поддержку украинских реформ. В данной ситуации есть прогноз, что Джо Байден скажет, что какими бы ни были проблемы, Украина настолько важна, что МВФ должен идти на некоторый риск и поддерживать Украину. Есть робкие надежды на то, что прозвучит заявление, которое позже будет иметь прямую реализацию благодаря возможностям США — реструктуризации части внешних долгов Украины перед международными организациями, включая МВФ. Эти надежды пока что ничем не подтверждены. Но такие прогнозы появились не у нас, а в западных аналитических центрах.

Что касается внутренних украинских ожиданий от данного визита. Очевидно, что из уст Байдена прозвучит несколько тезисов (когда говорит Байден — это не просто болтовня, а констатация позиции правительства США, это серьезно). Будет несколько положительных констатаций. Первая будет касаться того, как мы выполнили свои обязательства для введения безвизового режима. Вторая — как мы завершили законодательное и структурное обеспечение антикоррупционной составляющей. Теперь Байден может жестко подчеркнуть, что хочет увидеть реальную работу, когда Генпрокуратура завершит существование как мощный монстр, а начнет работать новая структура, как выписано в законе. Очевидно, будет сказано о необходимости запуска работы Антикоррупционного бюро. Но тут не будут выдвигаться очевидные претензии, потому что и до визита мы успели выполнить структурную часть. То есть, с одной стороны, прозвучит похвала, с другой — прозвучит вопрос о том, когда мы увидим результат.

Может быть и некоторый момент негатива, но не в публичных выступлениях (хотя об этом может быть сказано в Верховной Раде, а это будет главное публичное выступление). Эти замечания могут касаться темпа реформ. Американцы уже год не могут понять, как можно те вещи, который Саакашвили сделал за несколько недель, растягивать на полтора года. Возможно, об этом упомянут и в публичной части, но в мягкой форме.

А вот в переговорной части, думаю, будет достаточно жесткое давление относительно того, что реформы необходимо проводить срочно, ведь они результативны, только когда проводятся быстро. Тема недопустимости медленных реформ, очевидно, будет озвучена, а из этого можно делать какие-то кадровые выводы или не делать. Прямых требований об увольнении того или иного чиновника, даже в кулуарных разговорах, очевидно, звучать не будет. Просто может прозвучать сигнал, что американцы не довольны деятельностью в той или иной сфере. Недавно мы слышали заявления от посла, который является официальным представителем США, о том, что американцы были недовольны деятельностью генерального прокурора. Эта ситуация была исправлена, выборы антикоррупционного прокурора прошли блестяще, избраны адекватные люди. А относительно деятельности Яценюка прямых выпадов не будет (они так не делают), а вот неудовлетворение темпом реформ, безусловно, прозвучит.

Украинская сторона должна будет как-то реагировать на замечания. Игнорировать их будет довольно рискованно, потому что так можно остаться один-на-один со своими проблемами. А, учитывая наши нынешние отношения с Россией, остаться с этой проблемой один-на-один очень рискованно. Америка сегодня фактически является главным гарантом того, что мы не противостоим России сами. Думаю, что мелких замечаний от американцев мы не услышим. Есть ряд других договоренностей, которые будут реализовываться на совершенно другом уровне. Мы просто увидим результаты, когда будут подписываться какие-то соглашения, скажем, между оборонными ведомствами Украины и США относительно дополнительных направлений учений, дополнительных подготовок, стратегической информации, обмена разведывательной информацией (что нам катастрофически необходимо сейчас), но США будут это связывать таким образом: мы можем предоставить все это при условии, что мы берем на себя определенные обязательства (реформировать окончательно армию, согласовать наше законодательство и структуру с системой НАТО и т.д.). Американцы это все формулируют так: мы сейчас с вами подпишем пять соглашений, но они заработают только в случае, если на протяжении трех месяцев мы увидим конкретные результаты, а если не будет результатов, то эти соглашения не начнут действовать.

Что касается экономических вопросов, то, думаю, будет кулуарная привязка проведения реформ в Украине к тому, как они будут давить на МВФ. Отказаться от таких предложений крайне сложно, потому что предложения заманчивы, а их срыв достаточно рискованный для нас по своим последствиям.

Что касается проведения реформ, то по линии Президента, думаю, особых проблем не будет, потому что, пусть и с опозданием, но большинство моментов запущены в работу. Единственное — может ускориться антикоррупционная деятельность. Для Президента утратить сейчас поддержку США смерти подобно. Потому, очевидно, он "сядет на шею" всем тем, кто затягивал этот процесс, и все начнет работать несколько быстрее.

С Кабинетом министров — разношерстная ситуация. Думаю, Яценюк сумеет воспользоваться этой ситуацией и кулуарно укрепить себя. А те направления реформ, которые готовятся в Кабмине, все-таки начнут готовиться быстрее.

Но — еще есть Верховная Рада. На мой взгляд, чтобы определенный план реформ выполнялся, было бы очень кстати, если бы лидеры основных политических партий, представленных в Раде, встретились с Байденом, который бы объяснил им на пальцах: либо вы — друзья США, либо — нет, и, если вы уничтожаете процесс реформ в Украине, значит, вы враги США. Тогда члены коалиции несколько бы задумались. Если бы последствия объяснил депутатам не премьер или Президент, а именно Байден, то темпы реформ возросли бы. Потому что у нас сегодня очень серьезно тормозит данный процесс Верховная Рада, она блокирует все — и хорошее, и плохое. Поэтому у нас будет разный темп реформ: там, где для их проведения не нужна ВР, все будет двигаться быстрее, а где она задействована — все будет пробуксовывать. Только когда серьезно включаются Президент и премьер, начинают ходить в ВР и упрашивать, начинается какое-то движение. У наших политиков есть понимание того, что какие-то реформы нужно проводить, а если они еще и поддерживаются американцами, то лучше не рисковать. Так что, думаю, будет ускорен процесс проведения реформ, но в том, что это ускорение будет капитальным, я не уверен. Поскольку украинский политикум — гнилой.

Политический аналитик Александр Палий:

В ходе визита Джо Байдена в Украину речь будет идти, во-первых, об ускорении реформ, во-вторых, о сотрудничестве в оборонной сфере, в том числе, энергетическом сотрудничестве, в-третьих, о борьбе с коррупцией (американцы дают нам деньги и не хотят, чтобы они попали коррупционерам и пошли на деструктивные цели).

Каких-то кардинальных кадровых перестановок в результате данного визита Джо Байдена (вроде отставки Яценюка), думаю, не будет. Однако, скорее всего, произойдет очередное обновление правительства, поскольку его эффективность необходимо повышать, — это видят и наши западные партнеры, и сами граждане Украины.

США подают множество сигналов мировому сообществу, в том числе и этим визитом Джо Байдена в Киев, о том, что они поддерживают Украину. Также, например, недавно Яценюк побывал на американском авианосце. Однако в случае визита Байдена, думаю, это будет не просто сигнал, а конкретная практическая работа над тем, чтобы сделать Украину более конкурентоспособной в экономическом и военном смысле.

Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов:

У нас назревает довольно специфическая ситуация. Сейчас фактически украинское руководство идет на тотальное обострение экономических отношений с Россией с возможным частичным или полным блокированием торговли. При этом сложная ситуация с бюджетом и Налоговым кодексом, которая предусматривает дальнейшее сокращение украинской экономики. Плюс ко всему, довольно неясная ситуация с МВФ.

Мы наблюдаем две по-разному направленные тенденции: одна обостряет экономические отношения с Россией, переводит их в разряд экономической войны, другая требует дальнейшего сокращения затрат и усложнения внутренних экономических отношений. Не знаю, насколько это все согласовано с Соединенными Штатами, потому что их политика относительно России носит долгосрочный характер. Является ли это самосожжением украинской экономики в виде геройской кавалерийской атаки, или это часть общего плана? Если это часть общего плана, я не понимаю, как этот план будет выполняться без денег, ведь будет дефолт украинской экономики. Если это согласованный план, то он выглядит, как жертва солдата из авангарда.

Сама ситуация в украинской власти свидетельствует о некоем симбиозе Порошенко и Яценюка, сейчас они фактически скованны одной цепью. Порошенко не хочет брать на себя ответственность за ухудшение состояния украинской экономики, который неизбежен (включая и проект Налогового кодекса, предложенный правительством, и блокирование экономических отношений с Россией, которые вряд ли будут компенсированы другими рынками, что, на мой взгляд, может привести к весьма плачевным последствиям).

Также играет роль нежелание досрочных парламентских выборов. Они в этом не заинтересованы потому, что такая большая фракция, как "Народный фронт", не имеет политического влияния, однако является резервом любой правительственной коалиции. Это является залогом того, что внутренние политические вызовы современной властной группировки — минимальны. Лидерам пропрезидентских групп, в том числе БПП, это выгодно, поскольку это позволяет увеличивать собственную квоту при перестановках в правительстве.

Решит ли эти проблемы Байден? Это зависит от того, насколько посольством проведена творческая работа. Я в последнее время существенной активности посольства не наблюдал. Их заявления об антикоррупционной деятельности при таком обострении внутренних обстоятельств в Украине переходят в разряд факультативных. Это, конечно, нужно, но следует учитывать экономические и политические угрозы, которые обозначены дальнейшим сокращением украинской экономики и непонятными отношениями с МВФ. Решение этого вопроса может значить фактически потерю последних признаком Украины, как развитого государства с социальными обязательствами.

Также есть вызовы внутреннеполитического характера, которые приводят к сокращению авторитета власти возникновению расколов в коалиции и состоянию апатии в обществе (потому что возникает вопрос — за что боролись?).

Безусловно, эти вопросы Байден вряд ли сможет решить. Потому что эти вопросы не для Байдена, а для Гамлета. Байден, возможно, привезет какой-то рецепт, однако при этом никто коррупцию прекращать не собирается, несмотря на все эти новшества в виде антикоррупционной прокуратуры и бюро.

Безусловно, будут встречи и совещания, но очевидно, что и в президентском окружении нет большого стремления сейчас заменить Яценюка. Для него было бы достаточно, чтобы Яценюк оставался в подвешенном состоянии, чтобы в будущем его можно было заменить в удобный и выгодный момент. Крайняя необходимость в отставке правительства на данный момент отпала, поскольку можно найти голоса за отставку правительства, но вряд ли можно будет найти голоса за нового премьер-министра.

Так что Байден сейчас в Украине в роли Гамлета.