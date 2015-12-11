Порошенко одобрил секретное решение СНБО о международном военно-техническом сотрудничестве

В пятницу, 11 декабря, Совет национальной безопасности и обороны Украины внес секретное изменение в свое прежнее решение относительно военно-технического сотрудничества с отдельными государствами.

Президент Петр Порошенко подписал указ №695 о введении этого решения в действие, передает пресс-служба главы государства.

Документом были внесены изменения в решение СНБО от 28 августа 2015 года "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами". В указе отмечается, что текст решения СНБО является тайным.

Отмечается, что контроль за его выполнением возлагается на секретаря СНБО (ныне эту должность занимает Александр Турчинов).

Напомним, ранее в Канаде рассказали, когда страны НАТО дадут Украине летальное оружие.