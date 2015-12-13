У Авакова назвали следующие "мишени" спецслужб РФ, после ликвидации Дремова

Российские спецслужбы, ликвидировавшие в ЛНР главаря казаков Павла Дремова, могут убить других одиозных боевиков — "Гиви" и "Моторолу".

Об этом советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк написал в Facebook.

"Следующими мишенями российского спецназа может стать "дуэт" донецких террористов Гиви — Моторолы, которые имеют постоянный перманентный конфликт с главарем российской террористической банды ДНР Захарченко. Он пока поддерживается Путиным и устраивает Кремль", — написал Шкиряк.

Он подчеркнул, что спецслужбы РФ получили приказ ликвидировать полевых командиров боевиков, которые вышли из-под контроля Москвы.

Напомним, ранее сообщалось, что российское командование пытается взять под контроль отдельны банды "2-го армейского корпуса" боевиков которые отказались повиноваться.