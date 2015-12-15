Тандит рассказал о пытках наших пленных на Донбассе, и о судьбе задержанных в Красногоровке боевиков

Пророссийские боевики на Донбассе держат в заложниках 131 человека. Украинцы, которые находятся в плену и на сегодняшний день подвергаются пыткам.

Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит в интервью "5 каналу", пишет Украинская правда.

"К сожалению, там (в плену) пытают наших ребят. В пятницу умер Роман Капаций, отец шестерых детей. Когда мы с одной из переговорщиц обсуждали освобождение Романа, она перечисляла его ранения и проговорилась о колото-резаных ранах. Его пытали. Боевики продолжают это делать", —сообщил Тандит.

По его словам, на сегодняшний день, по данным СБУ, в плену у террористов находится 131 украинский гражданин, среди заложников есть как военнослужащие, так и гражданские лица. Некоторые из них, по словам Тандита, были вывезены на территорию России.

Также Тандит рассказал, что почти все задержанные во время спецоперации, проведенной представителями спецслужб в Красногоровке Донецкой области отпущены, сообщает Укринформ.

"То, что стоило сделать, поддержали и местные жители, скажу, что там есть очень мощная социальная сеть, есть общая группа, которая насчитывает около 8 тыс. людей, многие из них — настоящие патриоты Украины. То, что мы сделали, надо было сделать. Осталось всего несколько человек (из задержанных — ред.). Те люди, которые были задержаны — более 80 человек, — с ними провели специальные профилактические беседы. Ну и было выявлено очень много незаконных предметов, в частности оружия, которые находились у тех людей, которых задерживали", — сказал он.

Советник главы СБУ подчеркнул: "Пока рядом с нами будет находиться такой "родственник" —государство, которое к этому времени фактически воюет против нас, не выполняет договоренности, которые они сами же и подписывали, — будет существовать опасность использовать местных жителей как ресурс для того, чтобы расшатывать ситуацию изнутри. Но мы делаем все, чтобы сохранить целостность Украины".

Напомним, ранее в Красногоровке украинские силовики провели спецоперацию по предупреждению терактов, задержав 85 возможных боевиков.

Видео: 5 канал