У Авакова обнародовали доказательство встречи Саакашвили с российским олигархом

В МВД обнародовали доказательства встречи председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили и владельца российского предприятия "Уралхим" Дмитрия Мазепина.

Видео на своей странице в Facebook обнародовал пресс-секретарь Министерства Артем Шевченко.

По данным Шевченко, Мазепин "неоднократно выражал интерес относительно участия в приватизации Одесского припортового завода".

"Странно почему вопрос об этой встрече так встревожил Михеила Николозовича вчера на Совете реформ? И почему он говорил, что не знает с кем разговаривал?", — отметил пресс-секретарь МВД.

Це, до речі, і є та сама зустріч і перемовини в Одесі глави тамтешньої ОДА і російського хімічного олігарха власника "Ур... Опубліковано Артемом Шевченком 15 грудня 2015 р.

Напомним, 14 декабря во время заседания Совета реформ в Администрации Президента Украины возник конфликт между министром МВД Арсеном Аваковым и председателем Одесской области Михеилом Саакашвили.

По мнению одесского чиновника, Аваков бросил в него стаканом с водой из-за расследования на Одесском припортовом заводе.

"Такую реакцию со стороны команды премьера связываю с расследованием на ОПЗ. Потому что это очень большая коррупционная схема, в которой замешаны интересы депутатов "Народного фронта" Сергея Пашинского, его бизнес-партнера Сергея Тищенко, а также нардепа Николая Мартыненко", — заявил председатель Одесской ОГА.

Он также опроверг информацию, что якобы знает Мазепина и встречался с ним.