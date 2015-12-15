У Авакова обнародовали доказательство встречи Саакашвили с российским олигархом

Одесский губернатор разговаривал с владельцем "Уралхима".
В МВД обнародовали доказательства встречи председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили и владельца российского предприятия "Уралхим" Дмитрия Мазепина.
Видео на своей странице в Facebook обнародовал пресс-секретарь Министерства Артем Шевченко.
По данным Шевченко, Мазепин "неоднократно выражал интерес относительно участия в приватизации Одесского припортового завода".
"Странно почему вопрос об этой встрече так встревожил Михеила Николозовича вчера на Совете реформ? И почему он говорил, что не знает с кем разговаривал?", — отметил пресс-секретарь МВД.
Це, до речі, і є та сама зустріч і перемовини в Одесі глави тамтешньої ОДА і російського хімічного олігарха власника "Ур...Опубліковано Артемом Шевченком 15 грудня 2015 р.
Напомним, 14 декабря во время заседания Совета реформ в Администрации Президента Украины возник конфликт между министром МВД Арсеном Аваковым и председателем Одесской области Михеилом Саакашвили.
По мнению одесского чиновника, Аваков бросил в него стаканом с водой из-за расследования на Одесском припортовом заводе.
"Такую реакцию со стороны команды премьера связываю с расследованием на ОПЗ. Потому что это очень большая коррупционная схема, в которой замешаны интересы депутатов "Народного фронта" Сергея Пашинского, его бизнес-партнера Сергея Тищенко, а также нардепа Николая Мартыненко", — заявил председатель Одесской ОГА.
Он также опроверг информацию, что якобы знает Мазепина и встречался с ним.