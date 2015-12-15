Джемилев пожаловался на оккупантов: в Крыму режим хуже советского тоталитарного

Нардеп, уполномоченный Президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что в аннексированном Россией Крыму установился режим, который является хуже советского тоталитарного.

Об этом он сообщил на ежегодной встрече Меджлиса с главами дипломатических миссий в Украине, пишет УНИАН.

В то же время политик подчеркнул, что "вся ярость оккупантов, в основном, обрушивается на крымских татар".

"…в Крыму установился режим, который намного хуже режима Януковича (беглый экс-президент Украины Виктор Янукович — ред.), он хуже даже того советского тоталитарного режима", — отметил нардеп.

По его словам, на полуострове после оккупации, в частности, осуществляются обыски, аресты, похищения и убийства, произвольная депортация, привлечение людей к ответственности за высказывание собственных точек зрения.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что в аннексированном Крыму и на своей территории Россия ведет позорную репрессивную политику преследований крымских татар и украинцев.