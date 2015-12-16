Лидеры государства призывают политиков унять страсти: интересы Украины превыше всего

Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Арсений Яценюк и председатель Верховной Рады Владимир Гройсман призывают унять политические страсти и поставить интересы Украины превыше всего.

Об этом говорится в их совместном заявлении, размещенном на правительственном портале.

Высшее руководство страны считают неприемлемыми любые формы противостояния внутри парламентской коалиции.

"Сейчас как никогда необходимы единство, взаимная поддержка и совместная дальнейшая работа Президента, Верховной Рады и правительства. Вопрос о смене премьер-министра не стоит на повестке дня… Нужно поставить превыше всего интересы Украины, унять политические страсти и показать политическую культуру, достойную европейской страны", — сказано в заявлении.

"Мы осуждаем истерическую антивластную, антиправительственную и антигосударственную кампанию, организованную коррумпированными олигархами", — отмечают лидеры государства.

"Мы считаем неприемлемыми любые формы противостояния внутри парламентской коалиции как такие, что "льют воду на мельницу" врагов украинской государственности и демократии… Мы едины в видении стратегии развития государства. Коалиционное соглашение закрепляет план конкретных шагов по ее реализации. Дискуссии должны касаться оптимальных путей воплощения этого плана. Единство, которое мы демонстрируем сейчас, является ключевым фактором успешных изменений в стране", — подчеркивается в заявлении.

В документе также политики перечислили общие успехи, которых они достигли в уходящем году.

"Это стало возможным только благодаря слаженной работе президента, Верховной Рады и правительства. Достижения украинской власти признают наши западные партнеры и поддерживают реализацию начатых реформ. Сегодня сверхважно не останавливаться на полпути, ведь нам предстоит пройти весь путь к успеху", — говорится в заявлении.

Также в заявлении содержится информация о первоочередных задачах коалиции на ближайшие несколько недель. Среди них: усиление боеспособности Вооруженных Сил Украины; принятие изменений в налоговое законодательство; принятие закона "О госбюджете Украины на 2016 год"; решения, которые обеспечат продолжение сотрудничества с МВФ; поддержка шагов правительства и НБУ по экономической стабилизации и оздоровлению финансово-банковского сектора.