ФСБ отправила военный корабль для защиты украденных у Украины "вышек Бойко"

В оккупированном РФ Крыму так называемая пограничная служба ФСБ направила сторожевой корабль "Аметист" к буровым установкам, которые принадлежат Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

Согласно заявлению, 15 декабря в 09:15 по киевскому времени к самоподъемной плавучей буровой установке "Таврида", которая до аннексии принадлежала компании "Черноморнефтегаз", которую также называют "вышками Бойко", якобы подошел корабль Госпогранслужбы Украины.

"Командир корабля связался по радиостанции с СПБУ "Таврида" с требованием предоставить информацию о составе экипажа и целях нахождения буровой установки в данном районе. Капитан понимая, что украинская сторона не имеет полномочий на запрос подобного рода, информацию не предоставил", — уточнили в ведомства.

Затем украинский корабль направился на объекты захваченного российскими властями "Черноморнефтегаза", находящиеся на Голицынском газоконденсатном месторождении, где "осуществил их фото- и видеосъемку".

"Для обеспечения безопасности судокоманды "Тавриды", а также защиты и охраны экономических интересов Российской Федерации, в данный район был направлен пограничный сторожевой корабль 2 ранга "Аметист" т.н. Пограничного управления ФСБ России по аннексированному Крыму — заявили в "Погрануправлении".

Прибыв в район Одесского и Голицынского месторождений, "Аметист" обнаружил рядом с СПБУ два военных корабля ВМС Украины". На данный момент российский сторожевик продолжает патрулирование района Черного моря, где работает "Черноморнефтегаз".

Напомним, ранее сообщалось, что Россия приняла решение перевезти самоподъемные буровые установки В-312 и В-319, украденные у Украины, к берегам оккупированного Крыма.

Как известно, буровые платформы, закуплены "Черноморнафтогаз" также называют "вышками Бойко" в "честь" бывшего министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко.