"Дело" Савченко: защита летчицы обжаловала решение российского суда

Адвокат украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко Николай Полозов заявил, что защита обжаловала решение российского суда продлить срок ее ареста.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

В то же время юрист уточнил, что соответствующий документ был передан в Ростовский областной суд.

"Защита Савченко подала жалобу на продление срока содержания Надежды под стражей", — говорится в сообщении адвоката нашей соотечественницы.

Напомним, "дело" Надежды Савченко рассматривал расположенный в Ростовской области Российской Федерации донецкий суд, узнать больше о нем можно здесь. Ранее стало известно, что гражданка Украины снова объявила голодовку.