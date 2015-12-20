Путин готовит новый удар в Украине: создает управляемый криминал — российский эксперт

Российский президент Владимир Путин создает в Украине систему управляемого криминала.

Об этом пишет российский юрист и правозащитник Юрий Шулипа, недавно получивший украинское гражданство в Facebook.

"Современная Россия является во всем мире главным экспортером политической, управленческой и социальной коррупции, произвола, бандитизма, сепаратизма и терроризма. Под 16 летним диктатом Путина и членов его хунты, в ходе их насильственного и преступного удержания власти, Россия превратилась в криминально-террористическое государственное образование стационарного бандита.

В Кремле прекрасно понимают, что после победы Евромайдана, Украина вышла из зоны влияния России. Отныне у России практически отсутствуют рычаги законного влияния на украинскую политику. Поэтому, в целях восстановления и усиления оккупационной управляемости над Украиной, Россия, в лице Путина, его подельников из кооператива "Озеро" и Старой площади (коллективного путина), совершила преступным способом аннексию Крыма, а потом сочла это недостаточным и напала на Донбасс.

Исходя из этого, важно понимать, что российская преступная военная агрессия против Украины будет продолжаться ровно до тех пор, пока Путин и его хунта не будут нейтрализованы и осуждены судом за все свои военные преступления, либо до распада России из-за падения цен на нефть, внешнеполитического санкционного сдерживания, внутренних экономических проблем и истощения ресурсов. В сложившейся ситуации, второй вариант более вероятен.

По вышеуказанным причинам, путинская хунта не может решиться на глобальное военное вторжение в Украину. Ибо в противном случае, глобальная российская военная интервенция в Украину, неминуемо приведет к распаду самой России.

Тем не менее, Путин и его хунта будут мстить Украине до последнего своего дыхания, в прямом смысле этого выражения. Они будут прикладывать все усилия, использовать любые имеющиеся у них ресурсы, специально для того, чтобы развалить Украину.

И если на информационном, военном и экономическом фронтах, Россия уже потерпела стратегическое поражение, то после этих авантюр путинская хунта сконцентрирует свои усилия на создании в Украине системы управляемого криминала, для того чтобы попытаться уничтожить Украину изнутри", — отмечает правозащитник.

Чтобы лучше понять суть системы управляемого криминала, нужно рассмотреть ее во взаимосвязи с предыдущими украинскими режимами, пишет эксперт.

"После распада СССР, на протяжении 24х лет формальной независимости, Украина фактически находилась под внешним управлением со стороны России. Практически все четыре режима, четырех украинских президентов обслуживали в Украине интересы России. Причем, эти "интересы" были весьма далекими от законности и по своей сути противоречили национальным интересам Украины.

Пик совершенства системы управляемого криминала в Украине достиг в период нахождения во власти на должности главы государства Виктора Януковича.

Сотрудники управления внешней политики администрации президента России под Руководством Путина, как непосредственно, так и через российские спецслужбы, внедряли в установившийся в Украине пророссийский режим, коррупционные и откровенно криминальные методы государственного управления.

И сейчас, пользуясь такими благоприятными условиями для России в Украине, как отсутствие четкого исполнения закона "О люстрации", пребывание на многих ключевых должностях законодательной, исполнительной и судебной властей лиц, которые находились во власти в период правления Януковича, несовершенством законодательства и системы государственного управления, Россия стремится воссоздать систему управляемого криминала.

Эта система называется системой управляемого криминала потому, что любые преступления, связанные российским подкупом и преступной деятельностью продажных граждан Украины против своей страны, инициируются и управляются из Москвы со Старой площади д. 4 (Управление президента РФ по внешней политики), либо напрямую из ГРУ ГШ ВС, или ФСБ.

Система управляемого криминала состоит из целой сети агентов путинского влияния. Таковыми в Украине являются: еще находящиеся во власти представители бывшей партии регионов; не прошедшие люстрацию чиновники; представители пророссийских общественных и религиозных объединений ("благотворительных" фондов) и политических сил, например, так называемый "оппозиционный блок" и пророссийские публицисты.

В работе с этим контингентом должна применяться презумпция виновности. Иными словами, — априори виновен, потому что ты своими словами и деятельностью поддерживаешь преступников-оккупантов.

Ведь путинская Россия осуществляет свое внешнеполитическое влияние исключительно криминальными и преступными методами", — пишет эксперт.

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