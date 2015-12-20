Путин готовит новый удар в Украине: создает управляемый криминал — российский эксперт

20 декабря 2015, 10:12

Путин и его хунта будут мстить Украине, используя любые имеющиеся у них ресурсы, специально для того, чтобы развалить страну. 

Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин создает в Украине систему управляемого криминала.

Об этом пишет российский юрист и правозащитник Юрий Шулипа, недавно получивший украинское гражданство в Facebook.

"Современная Россия является во всем мире главным экспортером политической, управленческой и социальной коррупции, произвола, бандитизма, сепаратизма и терроризма. Под 16 летним диктатом Путина и членов его хунты, в ходе их насильственного и преступного удержания власти, Россия превратилась в криминально-террористическое государственное образование стационарного бандита.

В Кремле прекрасно понимают, что после победы Евромайдана, Украина вышла из зоны влияния России. Отныне у России практически отсутствуют рычаги законного влияния на украинскую политику. Поэтому, в целях восстановления и усиления оккупационной управляемости над Украиной, Россия, в лице Путина, его подельников из кооператива "Озеро" и Старой площади (коллективного путина), совершила преступным способом аннексию Крыма, а потом сочла это недостаточным и напала на Донбасс.

Исходя из этого, важно понимать, что российская преступная военная агрессия против Украины будет продолжаться ровно до тех пор, пока Путин и его хунта не будут нейтрализованы и осуждены судом за все свои военные преступления, либо до распада России из-за падения цен на нефть, внешнеполитического санкционного сдерживания, внутренних экономических проблем и истощения ресурсов. В сложившейся ситуации, второй вариант более вероятен.

По вышеуказанным причинам, путинская хунта не может решиться на глобальное военное вторжение в Украину. Ибо в противном случае, глобальная российская военная интервенция в Украину, неминуемо приведет к распаду самой России.

Тем не менее, Путин и его хунта будут мстить Украине до последнего своего дыхания, в прямом смысле этого выражения. Они будут прикладывать все усилия, использовать любые имеющиеся у них ресурсы, специально для того, чтобы развалить Украину.

И если на информационном, военном и экономическом фронтах, Россия уже потерпела стратегическое поражение, то после этих авантюр путинская хунта сконцентрирует свои усилия на создании в Украине системы управляемого криминала, для того чтобы попытаться уничтожить Украину изнутри", — отмечает правозащитник.

Чтобы лучше понять суть системы управляемого криминала, нужно рассмотреть ее во взаимосвязи с предыдущими украинскими режимами, пишет эксперт.

"После распада СССР, на протяжении 24х лет формальной независимости, Украина фактически находилась под внешним управлением со стороны России. Практически все четыре режима, четырех украинских президентов обслуживали в Украине интересы России. Причем, эти "интересы" были весьма далекими от законности и по своей сути противоречили национальным интересам Украины. 

Пик совершенства системы управляемого криминала в Украине достиг в период нахождения во власти на должности главы государства Виктора Януковича.

Сотрудники управления внешней политики администрации президента России под Руководством Путина, как непосредственно, так и через российские спецслужбы, внедряли в установившийся в Украине пророссийский режим, коррупционные и откровенно криминальные методы государственного управления.

И сейчас, пользуясь такими благоприятными условиями для России в Украине, как отсутствие четкого исполнения закона "О люстрации", пребывание на многих ключевых должностях законодательной, исполнительной и судебной властей лиц, которые находились во власти в период правления Януковича, несовершенством законодательства и системы государственного управления, Россия стремится воссоздать систему управляемого криминала.

Эта система называется системой управляемого криминала потому, что любые преступления, связанные российским подкупом и преступной деятельностью продажных граждан Украины против своей страны, инициируются и управляются из Москвы со Старой площади д. 4 (Управление президента РФ по внешней политики), либо напрямую из ГРУ ГШ ВС, или ФСБ.

Система управляемого криминала состоит из целой сети агентов путинского влияния. Таковыми в Украине являются: еще находящиеся во власти представители бывшей партии регионов; не прошедшие люстрацию чиновники; представители пророссийских общественных и религиозных объединений ("благотворительных" фондов) и политических сил, например, так называемый "оппозиционный блок" и пророссийские публицисты.

В работе с этим контингентом должна применяться презумпция виновности. Иными словами, — априори виновен, потому что ты своими словами и деятельностью поддерживаешь преступников-оккупантов.

Ведь путинская Россия осуществляет свое внешнеполитическое влияние исключительно криминальными и преступными методами", — пишет эксперт.

Ранее американский политолог Минские соглашения — это надругательство над Украиной. Безнаказанность Кремля на Донбассе может спровоцировать президента РФ Владимира Путина к наступлению на новые территории Украины.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Путин Украина Янукович режим криминалитет
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
04:49
"Могильная эстафета": Захарченко привезут в подарок розу с могилы экс-президента Сербии
04:19
В Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса: опубликовано откровенное фото
03:53
Когда празднуется День строителя-2018
03:32
Ученые рассказали, какие качества помогают людям "добывать" регулярный секс
03:12
У Порошенко пояснили идею прекратить автобусное сообщение с Россией
02:59
Что и как лучше всего приготовить из грибов в Успенский пост-2018: подборка видеорецептов Видео
02:23
Вратарь Лунин легко устранил соперника в «Реале»
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять