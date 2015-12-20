В Европе поддерживают предоставление безвизового режима Украине

В Европейском парламенте приветствуют позитивные выводы Еврокомиссии по предоставлению Украине безвизового режима и заверяют в поддержке этого решения.

Об этом заявил глава Комитета ассоциации Украина-ЕС в Европарламенте Андрей Пленкович в комментарии для "Европейской правды".

"Все украинцы, а также те, кто поддерживают Украину здесь в Европарламенте, ждали на публикацию этого отчета, который принес хорошие новости. Предоставление безвизового режима — реальная и ощутимая выгода от процесса Европейской интеграции. Это наше признание изменений, которые произошли в Украине в результате Евромайдана и Революции достоинства. Безвизовый режим улучшит контакты между людьми, способствуют обменам в образовании, культуре и науке, которые важны для дальнейшего развития Украины как части Европы", — заявил он.

Пленкович напоминает - начале 2016 года Еврокомиссия выступит с законодательной инициативой Совета ЕС и Европарламента о снятии визовых требований для украинцев. " На этом этапе важным является единогласное решение Совета ЕС. Мы в Европейском Парламенте ожидаем лишь положительное решение в этом вопросе. Позиция Европарламента остается неизменной — мы поддерживаем предоставление безвизового режима украинцам и я уверен, что мы сможем это подтвердить это голосованием большинства, как только предложение поступит на повестку дня"? — добавил евродепутат.

При этом Пленкович напоминает, что украинское правительство до сих пор не выполнило все требования для получения безвизового режима.

"Прогресс, достигнутый украинским правительством во многих секторах за короткий период времени — заметный, но есть еще многое, что предстоит сделать. Мы призываем украинскую власть продолжать работу с достигнутым прогрессом и в полной мере придерживаться взятых на себя обязательств, в частности относительно борьбы с коррупцией", — пишет он.

В частности, по его словам, решающим моментом станет старт в первом квартале 2016 года полноценной работы Национального антикоррупционного бюро, антикоррупционной прокуроры, Национального агентства по предотвращению коррупции и Агентства по возвращению активов.

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