"Відродження" не будет голосовать за изменения Кабина в Налоговый кодекс

Предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс уничтожат промышленность и сельское хозяйство Украины, которые и так пребывают в критическом состоянии. Поэтому поддерживать этот документ депутатская группа "Партия "Відродження" в его нынешнем виде не будет.

Об этом на Согласительном совете в парламенте заявил сопредседатель группы Виталий Хомутынник.

"В этом проекте уничтожается упрощенная система налогообложения, промышленность и аграрная отрасль. А основные налоги не только увеличиваются, но и вводятся дополнительные ", — заявил Хомутынник.

По его словам, сейчас документ дорабатывается, а голосовать за него или нет, фракция будет решать только после того, как ознакомится с его окончательной редакцией.

"Если окончательная редакция не содержать вышеперечисленных норм по упрощенцев и аграрной отрасли, то группа может пересмотреть свою позицию", — заявил нардеп.

фото: vidrodzhennya.org.ua