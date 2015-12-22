Обстановка на Донбассе обострилась, под Горловкой боевики били из танка: карта зоны АТО

21 декабря обстановка в зоне АТО на Донбассе резко обострилась. Противник 12 раз использовал тяжелое вооружение против сил АТО. Также на передовой состоялось 2 боевых столкновения наших военных с врагом. Около половины вражеских обстрелов наших позиций за минувшие сутки были прицельными.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Так, по информации военных, на Луганском направлении вблизи города Счастье, поздно вечером произошел бой. Противник атаковал наш опорный пункт. После 20-минутной перестрелки оккупанты отступили.

На Донецком направлении на Светлодарской дуге вчера было спокойно — зафиксировано лишь одну непродолжительную провокацию противника. Зато значительно обострилась обстановка в окрестностях Горловки.

Так, в Зайцево боевики применили 82-мм и 120-мм минометы, а также танк. Аналогичная обстановка восточнее пос. Новгородское, одновременно состоялись три минометных обстрела. Во время каждого из них были выпущены 2 мины, также применялись зенитные установки ЗУ-23-2. Провокации оккупантов были зафиксированы и в других районах Горловской агломерации.

В районе Донецкого аэропорта эпицентром противостояния остается с. Пески, где режим тишины нарушался в течение всего дня. В Красногоровке состоялся минометный обстрел боевиков. Зато в районе Авдеевки вчера было спокойно.

На Мариупольском направлении боевики также активизировались. В частности, в Марьинке вечером враг обстреливал наши позиции непрерывно в течение 4 часов. При этом дважды силы АТО были обстреляны из 82-мм минометов. Также здесь произошло боестолкновение ВСУ с врагом, которое длилось более полутора часов. Боевики традиционно ведут огонь из жилых кварталов Петровского района Донецка.

Также 2 минометных обстрела произошли в Старогнатовке, серия обстрелов из гранатомета - в Широкино.

За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 2 — получили ранения.

Также в штабе уточнили, что 18 декабря 2015, были ранены не 5, а 6 военнослужащих. Еще одного воина был ранен в Марьинке.