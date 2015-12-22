Эксперт объяснил, как отличить предателя и коллаборациониста от жертвы российской агрессии

Украина не имеет морального права обвинять граждан, оказавшихся на оккупированной территории Крыма и Донбасса, если они не изменили присяге и не работали в оккупационных органах власти.

Об этом дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал на чате в "Главреде".

Эксперт напомнил, что на законодательном уровне в Украине понятие коллаборационизма еще не определено, однако в "Майдане иностранных дел" выделяют три группы жителей Крыма и оккупированных районов Донбасса.

"Первая. Предатели — это люди, которые пребывали на службе в Вооруженных силах Украины, в правоохранительных органах (СБУ, МВД, прокуратуре — Ред.), органах государственной власти и перешли на службу к врагу. Это уголовные преступники, и расплата для них наступит", — уверен дипломат.

"Вторая. Коллаборационисты — люди, которые работают в оккупационных органах власти, служат оккупанту, но не совершили уголовных преступлений. По возвращении оккупированных территорий, мы убеждены, эта категория граждан должна претерпеть поражение в правах, в частности, избираться, работать в органах власти и тому подобное", — считает Яременко.

"Третья. Все остальные граждане Украины. Независимо от того, оформили ли они себе российские паспорта — это жертвы российской агрессии. Украина не имеет ни морального, ни юридического права в чем-то обвинять этих граждан, поскольку они вынуждены выживать в условиях, когда украинское государство не выполнило свой долг по их защите", — резюмировал руководитель Фонда "Майдан иностранных дел".

Напомним, соучредитель и координатор общественной инициативы "КрымSOS" Тамила Ташева на чате в "Главреде" рассказала, что в условиях оккупации полуострова приходится получать российские паспорта, ведь без него паспорта в Крыму ни сходить в больницу, ни обратиться в суд, ни купить билет на междугородный транспорт.