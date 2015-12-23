Экс-замначальника Генштаба объяснил, почему Украина так легко потеряла Крым

В начале 2014-го года Украина допустила оккупацию Крыма российскими военными из-за неэффективного использования своих Вооруженных сил и предательства местных силовиков.

Об этом бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал на чате в "Главреде".

"Причинами утраты Крыма является стратегическая основательная и долговременная подготовка к этому России и несостоятельное руководство действиями со стороны Украины в ходе переходного периода во власти", — считает военный эксперт.

Именно этим, по его мнению, определено неэффективное использование ВСУ и структур безопасности и обороны как в Крыму, так и на прилегающих территориях Украины. "Кроме того, имело место такое тяжелое явление для государства, как коллаборационизм, не только в силовых структурах Крыма, но и во всех ветвях крымской власти: законодательной, исполнительной, судебной", — посетовал Романенко.

Коснувшись темы блокады полуострова крымскотатарскими активистами, экс-замначальника Генштаба заметил: "Всестороння блокада Крыма — один из путей его освобождения в совокупности с другими мерами. К сожалению, в этой борьбе очень сложно жить и бороться настоящим сторонникам Украины. Борьба есть борьба".

В то же время Романенко подчеркнул, что Крым был и останется одним из центральных вопросов, поскольку Россия его аннексией нарушила международную стабильность, статус кво.

Напомним, глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что Украина подаст новые иски против России за ущерб отечественным компаниям, связанный с оккупацией Крыма, и ожидает в ближайшее время начала судов по своим ранее поданным искам.