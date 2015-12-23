Военный эксперт назвал количество российских войск на Донбассе

23 декабря 2015, 19:28

Противоположная воюющая сторона на Донбассе представляет собой сложный конгломерат, отметил Романенко.

Игорь Романенко

В настоящее время уровень подготовки и оснащенности ВСУ существенно улучшился, и благодаря этому удалось стабилизировать линию соприкосновения с противником на Донбассе, что, в свою очередь, обеспечивает проведение дальнейшего реформирования не только в государстве, но и в самих ВС и других структурах сектора безопасности и обороны.

Об этом бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал на чате в "Главреде".

"Противоположная воюющая сторона на Донбассе представляет собой сложный конгломерат непосредственно соединений и структур вооруженных сил России, отрядов сепаратистов, а также большого количества наемников со всего мира и, конечно же. в первую очередь, из России. Количество российских войск, которые размещены в тыловых районах группировок сепаратистов, а также на руководящих постах (генералы и офицеры российских вооруженных сил, ФСБ) составляют, по последним данным, до 8 тысяч военнослужащих. В незаконных военизированных формированиях сепаратистов насчитывается до 36 тысяч. И, в целом, количество военнослужащих со стороны противника колеблется от 40 до 45 тысяч в зависимости от поставленных задач", — рассказал эксперт.

Он отметил, что по оценкам международных и отечественных специалистов, ВСУ и структуры сектора безопасности Украины воюют с одной из самых современных, обученных и оснащенных вооруженных сил мира — вооруженными силами России и их наймитами.

"Большинство вооружений противника — это оружие ХХІ века. Своими вооруженными силами Путин занимался на протяжении всего времени с момента образования России. В связи с этим противник по-прежнему представляет собой серьезную угрозу. Что касается вооружений во время ведения боевых действий, то россиянами преследуются две задачи: испытание новых вооружений в войне против Украины, а теперь уже — и на Ближнем Востоке, а также утилизация старых видов оружия (процесс утилизации представляет собой серьезные финансовые затраты на территории своего государства; это то, чем мирная Украина занималась на протяжении всего периода независимости)", — заявил Романенко.

По его словам, со стороны Украины сейчас уже действуют обновленные Вооруженные Силы и структуры сектора безопасности и обороны Украины, которые в ускоренном порядке получают от военно-промышленного комплекса государства приведенное в состояние боеготовности и модернизированное вооружение советских времен, а также новые виды вооружения, многие из которых имеют мировой уровень, однако требуют больших финансовых затрат и времени.

"ВСУ за годы войны прошли серьезную школу ведения боевых действий, а также за последний год — интенсивно и глубоко осваивают подготовку с учетом требований и стандартов НАТО и опыта других локальных войн. Осуществляется всестороннее финансирование процессов подготовки и обеспечения. Все это в целом дает возможность менять соотношение сил и уровень боевого потенциала между Украиной и Россией, хотя оно на текущий момент в полной мере не может удовлетворять украинскую сторону. Идет тяжелая и интенсивная работа в этом направлении", — добавил военный эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-замначальника Генштаба объяснил, почему Украина так легко потеряла Крым.

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Донбасс Россия Украина армия оккупация военный эксперт Романенко
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