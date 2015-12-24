Рада разрешила вводить ответные санкции против РФ и примет бюджет даже ночью

Сегодня, 24 декабря, Верховная Рада будет рассматривать Госбюджет и еще более 50 вопросов, большинство из которых — экономические.

Парламентарии планируют в 17.00 начать рассмотрение законопроекта "О государственном бюджете Украины на 2016 год", пишет УНИАН.

В частности, это законопроект о предоставлении правительству полномочий применять адекватные меры экономического характера к государству-агрессору, а также относительно стабилизации финансового положения государства и усовершенствования отдельных положений социальной политики.

Среди прочего, будет рассматриваться законопроект о стимулировании внешнеэкономической деятельности, а также вопросы о мерах содействия капитализации и реструктуризации банков.

Будут рассматриваться также законопроект о финансовой реструктуризации и законопроект о создании конкурентных условий в налогообложении и стимулировании экономической деятельности в Украине.

С предложениями президента будет рассматриваться, в частности законопроект о реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ.

Кроме того, парламент сегодня рассмотрит проект постановления о внесении изменений в календарный план проведения текущей сессии.

Также в сессионный зал ВР будет вынесен вопрос о предоставлении согласия на задержание и арест народного депутата.

По словам, спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана, парламент будет принимать государственный бюджет на 2016 год и необходимые законопроекты сегодня ночью.

"Сегодня у нас чрезвычайно ответственный день. А, возможно, и чрезвычайно ответственные сутки", — сказал спикер.

Он отметил, что нет идеальных решений, но необходимо искать взаимопонимание.

Гройсман акцентировал на необходимости принятия парламентом бюджета и экономических законов, а также изменений в Налоговый кодекс.

Сегодняшнее утреннее заседание Рады началось с опозданием почти на 15 минут, в сессионный зал прибыли члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Арсением Яценюком.

руководство парламента вошло в сессионный зал вовремя, однако в зале находилось очень мало депутатов, поэтому прошло некоторое время, пока они собрались.

Рада уже приняла закон, разрешающий Кабмину вводить торговые санкции или другие ограничительные меры в ответ на дискриминационные или недружественные действия со стороны других государств, прежде всего России, в отношении Украины.

"За" соответствующий проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О внешнеэкономической деятельности" (№3704) проголосовал 291 народный депутат при необходимых 226. Закон был проголосован за основу и в целом.

Представляя проект закона, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что Кабмин готов ввести ответные действия.

"Россия, как и ожидалось, ввела торговое эмбарго на украинские товары. И это решение вступит в силу с 1 января 2016 года. Это не первое решение Российской Федерации, а системное давление России на Украину с целью не дать украинской экономике развиваться, — сказал Яценюк. — Однако такие решения получат адекватный ответ от украинской стороны. Закон, который мы просим принять, состоит в следующем: Кабмин, в случае принятия закона, с 1 января 2016 года введет аналогичные ограничительные меры против России. Мы будем защищать внутренний рынок Украины".

Напомним, ранее в россии заявили, что будут уничтожать украинские товары с 1 января 2016 года.