Яценюк пригрозил депутатам Санта-Клаусом, если не примут бюджет до Нового года

Правительство Украины готово работать с Верховной Радой по вопросам проекта государственного бюджета и всех сопутствующих законопроектов вплоть до 31 декабря.

Об этом сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает УНИАН.

"Бюджет должен быть принят, все законы о доходной и расходной части должны быть приняты, все компромиссы мы нашли, а это означает, что если надо будет народным депутатам отмечать Новый год в стенах Верховной Рады, так оно и будет, там и будем отмечать — вместе с правительством, — сказал он. — Мы найдем возможность, чтобы члены парламента поддержали страну, в первую очередь".

При этом Яценюк подчеркнул, что если бюджет не будет принят до 31 декабря, заседание парламента пройдет 31 декабря. "Санта-Клауса на 31 число (декабря — ред.) я обещаю, если не будет проголосован бюджет. Я уверен, что Санта-Клаус будет, если бюджет не примут, — сказал глава правительства. — Мы завтра (24 декабря — ред.) снова будем в парламенте. Будем обсуждать то, что уже обсуждали, все компромиссы уже найдены, осталось голосовать. Не будет (голосов — ред.) в четверг — будет в пятницу, не будет в пятницу — будет в субботу".

Напомним, ранее сообщалось, что украинский парламент решил рассмотреть и принять в целом проект государственного бюджета на следующий год 24-25 декабря. Узнать больше о документе можно в соответствующей статье "Главреда".