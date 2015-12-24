В России заявили, что боевики ДНР и ЛНР собираются "вернуться" в Украину

Террористические организации ДНР и ЛНР намерены "реинтегрироваться" в состав Украины, несмотря на обвинения в адрес украинской стороны в невыполнении ряда пунктов Минских соглашений.

Об этом говорится в докладе Центра политической конъюнктуры РФ, который был представлен на круглом столе "Минские договоренности. Итоги — 2015", сообщает ТАСС.

По мнению авторов документа, несмотря на намерение "реинтегрироваться" в Украину боевики могут провести выборы в регионе по своим "законам", "если Украина даст повод, они этот шаг сделают".

"Никаких изменений позиции в настоящее время не предполагается. При этом республики будут признавать значимость Минских соглашений", — отметили в РФ.

Напомним, ранее политолог Анатолий Октисюк отмечал, президент РФ Владимир Путин фактически признал присутствие своих военных на Донбассе и заявил, что сейчас Москва не намерена проводить масштабное военное наступление на востоке Украины, давая таким образом понять, что хочет возвращения квази-республик ДНР и ЛНР в состав Украины.