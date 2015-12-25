Блогер рассказал, чем жалкая Россия "угрожает" Украине

В России все хреново. В Кремле уже забыли лозунги "дойти до Киева за 3 дня", украинцы "умрут с голоду" и единственное, чем Москва может попугать Киев — это "визовый режим".

Об этом пишет блогер, помощник народного депутата Украины Денис Пятигорец на своей странице Facebook.

"Россия грозит Украине "визовым режимом", если Украине не одумается и не сменит курс.

Это ж как у РФ все хреново, что единственное чем они нам могут угрожать — это "визовым режимом"? А как же "дойти до Киева за 3 дня"? А как же "мы все замерзнем зимой"? А как же "мы умрем с голоду"? А как же "у нас остановятся все заводы"? Какие ж вы стали жалкие…Раша тудэй/Раша гудбай", — пишет Пятигорец.

Напомним, ранее экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что глава РФ готовил вторжение в Украину за год до его начала, а в его планах - не ограничиться Крымом и даже дойти до Киева.