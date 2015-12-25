У Порошенко назвали самую горячую точку на Донбассе: карта зоны АТО

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе наибольшее количество вражеских обстрелов было зафиксировано восточнее Новгородского. В результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Об этом на брифинге сказал представитель администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

По данным Лысенко, на Луганском направлении вчера боевые действия не было.

На Донецком направлении на Светлодарской дуге (южнее Троицкого и Луганского) продолжаются боевые действия низкой интенсивности.

"За прошедшие сутки противник несколько раз применил стрелковое оружие, в том числе дважды —работали вражеские снайперы. Наибольшее количество вражеских обстрелов вчера было зафиксировано восточнее Новгородского —14. Активно работают вражеские снайперы. В то же время тяжелое вооружение не применяется.

На северной окраине Горловки, вблизи Майорска, вечером был бой. Под прикрытием 82-мм минометов боевики атаковали наши позиции, однако были вынуждены отступить.

Вблизи Донецкого аэропорта активность противника несколько снизилась. В то же время идеального режима тишины на этом участке фронта нет: НЗФ применяют стрелковое оружие и гранатометы, изредка стреляют снайперы", — говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении вблизи Марьинки произошло боестолкновение сил АТО с противником. Боевики понесли потери, поэтому были вынуждены отступить. Также на этих рубежах обороны враг применил стрелковое оружие и провел минометный обстрел. Кроме этого, в Широкино боевики несколько раз выстрелили из гранатомета .

Также Лысенко напомнил, что 24 декабря основные силы боевиков покинули Коминтерново. Из поселка также была выведена военная техника противника.

"Это произошло после очередного визита и по требованию миссии ОБСЕ и благодаря усилиям украинской дипломатии. По оперативной информации, небольшое количество боевиков осталась в этом селе, прячась в домах местных жителей и переодевшись в гражданское.

Ситуация, по-прежнему находится под полным контролем сил АТО, которые занимают выгодную позицию и имеют достаточно сил и средств для реагирования на любые действия противника", — подчеркнули в штабе.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что боевики продолжают попытки расширить границы оккупированных территорий на востоке Украины за счет захвата населенных пунктов в так называемой "серой зоне".