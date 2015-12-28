Эксперт о попытках России подорвать Украину изнутри: Кремль ждет фиаско

Даже если Россия вернет Украине аннексированный Крым и уйдет с оккупированной части Донбасса — "вата" в головах местных жителей будет оставаться еще долго.

Об этом президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар рассказал на чате в "Главреде".

"Проблема Крыма и Донбасса, даже при условии освобождения их Россией, это надолго. Ментальные проблемы не решаются быстро. Чисто социально-экономические подходы, которые многие считают определяющими, здесь не сработают", — заявил эксперт.

Проблема, по мнению Гончара, в ментальности людей. "В мозгах жителей Крыма и Донбасса еще долго будет сохраняться "вата", даже когда будут отключены кнопки центральных российских каналов. Кроме того, не следует забывать, что Крым населяют не только русскоязычные жители — там живет и коренной народ Крыма — крымские татары, для которых нет другой земли, кроме крымской".

Также эксперт рассказал, что в 2016 году не стоит ожидать завершения войны на Донбассе.

"2016 не станет годом завершения войныв Донбассе. По логике ведения гибридной войны, сейчас идет так называемая интрафаза, когда ставка делается не на вооруженную эскалацию, а на подрыв Украины изнутри через соответствующих агентов влияния и провоцирование политического и экономического кризиса в стране, должно привести к коллапсу. В случае успеха интрафазы Кремль будет готов перейти к следующей фазе — "миротворческой " — для "спасения" "братского" ​​украинского народа. Но думаю, что, как и в случае с проектом "Новороссия", Кремль ждет фиаско", — считает Гончар.

Напомним, ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россию можно заставить быстрее вернуть Украине аннексированный Крым с помощью всесторонней блокады полуострова и полной экономической изоляции страны-агрессора западными странами.