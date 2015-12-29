У Порошенко рассказали о ситуации на Донбассе: бой и обстрелы, карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе террористы нарушали "режим тишины", под захваченной Горловкой был бой.

Об этом на брифинге сообщил представитель Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время военнослужащий уточнил, что боестолкновение произошло 28 декабря между поселками Зайцево и Гладосово.

"На Донецком направлении на Светлодарской дуге обстановка несколько обострилась. В течение дня противник неоднократно нарушил "тишину" вблизи Луганского, активно работают вражеские снайперы", — отметил полковник.

Кроме того, вблизи донецкого аэропорта также продолжаются боевые действия низкой интенсивности. "В Песках произошел непродолжительный минометный обстрел со стороны банд и ряд других провокаций", — добавил Мотузяник.

По его словам, еще противник нарушил "режим тишины" южнее Авдеевки и восточнее Опытного, а на Мариупольском направлении — вблизи Чермалык. "Около получаса боевики вели огонь из гранатометов, засев на противоположном берегу Кальмиуса", — подчеркнул он.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, один (боец — ред.) — был ранен", — заявил представитель Администрации Президента по вопросам спецоперации.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org