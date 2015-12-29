ОБСЕ сообщает об обстреле своего беспилотника боевиком ЛНР

Боевик так называемой ЛНР обстрелял беспилотник Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ, передает 112.Украина.

"Инцидент произошел в контролируемой ЛНР Юрьевке. Наблюдатели услышали 20 одиночных выстрелов и увидели, как вооруженный человек стрелял из АК-47 по беспилотнику, который пролетал над учебным полигоном. Наблюдатели отвели БПЛА и покинули этот район, дрон не получил повреждений", — говорится в отчете.

Впоследствии, СММ провела встречу с украинскими и российскими представителями Объединенного центра по контролю и координации за прекращением огня, где выразила свою обеспокоенность инцидентом, несмотря на то, что полет был согласован с СЦКК и ЛНР.

Российская сторона в СЦКК заявила, что беспилотник обстреляли из-за недопонимания и вооруженные боевики ЛНР не получили необходимую информацию заранее. Также представители РФ сообщили, что боевики извинились и заверили, что такое больше не повторится.

Напомним, в зоне АТО на Донбассе боевики хотели направить один из автомобилей наблюдателей ОБСЕ по маршруту, на котором тот был бы обстрелян их пособниками.