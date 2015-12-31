Российский правозащитник объяснил, почему Крым остается украинским

Аннексированный Россией Крым юридически остается украинским и является оккупированным, так как Украина не давала согласия на передачу РФ полуострова.

Об этом председателя российского Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков заявил в интервью Радио Свобода.

По его словам, "с точки зрения норм и принципов международного права в данный момент Крым —именно оккупированная территория, так как Российская Федерация не получала согласия Украины, как требуется по законодательству и российскому, и международному, на передачу этой территории РФ.

А без согласия Украины, согласно опять же российскому законодательству, российской Конституции, присоединять другие территории нельзя. И прошедший референдум не является основанием, потому что он был постановочный и фальшивый, ведь Крым не обладал необходимой субъектностью", —сказал Аншаков.

Кроме этого, он подчеркнул, что в России до сих пор действует ряд договоров с Украиной, где Крым определен как украинский.

"У нас до сих пор действует ряд международных договоров между РФ и Украиной, в частности, договор о государственной границе, где Крым определен как территория Украины. Эти договоры не денонсированы, они имеют юридическую силу, причем высшую юридическую силу, так как это положение закреплено в Конституции РФ", — отметил Аншаков.

"Кроме того, отмечает правозащитник, поскольку украинские власти не просто формально ввели уголовную и административную ответственность за несанкционированное посещение оккупированных территорий, но есть реальные и многочисленные примеры реального привлечения к уголовной ответственности за это, вообще за несанкционированный въезд в Украину. В основном это пока касалось Донбасса.

Въезжающие туда российские граждане с намерением участвовать в боях на стороне так называемого ополчения (вооруженных формирований, которые контролируют Донбасс) привлекаются к уголовной ответственности за несанкционированное пересечение границы. Такая практика есть.

...и сейчас уже известно примерно о 90 уголовных делах, возбужденных в Украине в отношении российских граждан.

С точки зрения и международного права, и даже российского законодательства, это, действительно, оккупированная территория. И это, конечно, для многих россиян стало откровением, поскольку эта тема была под запретом", — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в России признали: Крым обходится дороже, чем война в Сирии.