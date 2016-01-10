В штабе АТО назвали "горячую точку" Донбасса

Сегодня террористы около десяти раз нарушали "режим тишины".
В воскресенье, 10 января, в зоне АТО на Донбассе с полуночи и до 18 часов вечера боевики нарушали "режим тишины", около десяти раз открывая огонь в сторону силовиков.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
В ведомстве уточнили, что в течение дня обстрелы продолжались в основном возле временно оккупированной Горловки.
"В частности, захватчики несколько раз обстреливали бойцов из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Майорска и Зайцево", — отметили военнослужащие.
Кроме того, с территории донецкого аэропорта в сторону силовиков, которые несут службу под Опытным, открывали огонь вражеские снайперы. "На том же участке линии разграничения противник один раз применил крупнокалиберный пулемет", — добавили в штабе.
Также снайпер наемников с территории Спартака обстреливал позиции украинских военных, расположенные южнее Авдеевки. "Поселок Пески один раз попал под обстрел террористов из стрелкового оружия", — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, ранее в ГУ разведки Министерства обороны Украины сообщили, что на Донбассе боевики стянули под населенные пункты Калиново и Коммуна запрещенное Минскими договоренностями вооружение.