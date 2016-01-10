В штабе АТО назвали "горячую точку" Донбасса

В воскресенье, 10 января, в зоне АТО на Донбассе с полуночи и до 18 часов вечера боевики нарушали "режим тишины", около десяти раз открывая огонь в сторону силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В ведомстве уточнили, что в течение дня обстрелы продолжались в основном возле временно оккупированной Горловки.

"В частности, захватчики несколько раз обстреливали бойцов из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Майорска и Зайцево", — отметили военнослужащие.

Кроме того, с территории донецкого аэропорта в сторону силовиков, которые несут службу под Опытным, открывали огонь вражеские снайперы. "На том же участке линии разграничения противник один раз применил крупнокалиберный пулемет", — добавили в штабе.

Также снайпер наемников с территории Спартака обстреливал позиции украинских военных, расположенные южнее Авдеевки. "Поселок Пески один раз попал под обстрел террористов из стрелкового оружия", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее в ГУ разведки Министерства обороны Украины сообщили, что на Донбассе боевики стянули под населенные пункты Калиново и Коммуна запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Видео: Військове телебачення України