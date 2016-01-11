Эксперт предсказал скорый крах режима в России: Путин дает задний ход

Изменение риторики президента РФ Владимира Путина по отношению к украинцам на более дружелюбную — не что иное как "задний ход" и "откат", однако это спасет его от неизбежного краха его уже в 2017 году.

Такое мнение высказал директор Center for Eastern European perspectives in Washington D.C. Николай Воробьев в комментарии "Обозревателю".

"На сленге это называется "давать задний ход". Обратите внимание: пророссийские движения фактически полностью ушли из Украины. Тем не менее, никто не забыт, ничто не забыто — эта риторика отката назад никак не повлияет на исход путинского режима", — сказал он.

По его мнению, "Путин уже увяз в Украине, он оккупировал Крым, и путинский режим должен за это ответить. Как бы они ни меняли риторику, стратегия Запада и стратегия действующей украинской власти, которая напрямую зависит от Запада, будет и дальше дожимать путинский режим".

По оценкам эксперта, "Вашингтон настроен решительно. Я думаю, следующий президент США (очередные президентские выборы в США состоятся 8 ноября 2016 года — ред.) будет вести более жесткую политику по отношению к Путину, так что путинский режим не продержится в следующем году".

Воробьев также напомнил о том, что "цены на нефть продолжают падать, помощь Украине продолжают оказывать, военный конфликт перерос в финансово-экономический". "А с нашими коррупционерами мы сами разберемся — опять же, с помощью США".

Напомним, ранее роосийский оппозиционер Гарри Каспаров заявил, что россияне должны понять, что за всё — за поддержку Путина, за Грузию, за Крым и за Донбасс — придется расплачиваться.