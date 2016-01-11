У Порошенко рассказали об эпицентре боевых действий на Донбассе: карта зоны АТО

За минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе эпицентром боевых действий была Горловская агломерация. В ходе обстрела Зайцево 1 украинский военнослужащий погиб, еще 1 ранен.

Такую информацию обнародовал на брифинге представитель администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На Донецком направлении эпицентром боевых действий, 10 января, была Горловская агломерация, где боевики нарушили режим тишины по всему периметру — от Зайцево до Новгородского.

На Светлодарской дуге противник применил тяжелое вооружение — наши позиции вблизи с. Троицкое были обстреляны из танка. Также боевики применили гранатометы южнее Ленинского.

В районе Донецкого аэропорта активизировались вражеские снайперы. В частности, серия снайперских обстрелов вчера прошла восточнее Опытного и южнее Авдеевки. Зато в Песках вчера было спокойно.

На Мариупольском направлении, враг нарушил режим тишины в Старогнатовке и Широкино. Оба обстрела были непродолжительными (до 10 минут). В Широкино силы АТО открыли ответный огонь.

На Луганском направление продолжается затишье, говорится в сообщении штаба.

Напомним, ранее в штабе АТО отмечали, что боевики 21 раз обстреляли силы АТО: украинским воинам пришлось ответить огнем в Широкино.