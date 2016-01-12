У Порошенко рассказали о бое под Горловкой: карта зоны АТО

Обстановка в зоне проведения АТО на Донбассе обостряется. Противник применял тяжелое вооружение сразу на нескольких участках фронта. Севернее Горловки произошло боевое столкновение сил АТО с противником, после перестрелки боевики отошли. Несмотря на это, в минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Об этом сообщил на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По его информации, на Луганском направлении возобновились боевые действия. Противник обстрелял из 120-мм минометов наши позиции вблизи Крымского. Несколько позже другой опорный пункт в этом районе попал под огонь гранатометов противника.

На Донецком направлении за прошедшие сутки противник неоднократно нарушал режим тишины на Светлодарской дуге. В частности, вблизи Троицкого состоялся краткосрочный минометный обстрел противника. К югу от Луганского боевики неоднократно открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Севернее Горловки, между Семигорьем и Новолуганским, вчера произошло боевое столкновение сил АТО с противником. После кратковременной перестрелки боевики отошли на юг.

На других участках фронта — западнее Горловки и в районе Донецкого аэропорта обстановка не изменилась. Продолжаются боевые действия низкой интенсивности без применения тяжелого вооружения. Наиболее длительные обстрелы врага состоялись западнее Новгородского и вблизи Опытного.

На Мариупольском направлении враг нарушил режим тишины сразу на нескольких участках фронта. В частности, вблизи пос. Водяное боевики выпустили 10 мин из 120-мм миномета. Кроме этого, провокации оккупантов состоялись на юго-западных окраинах Донецка (Марьинский район) и вблизи с. Гранитное.

В штабе АТО отмечали, что 11 января под Мариуполем боевики накрыли позиции сил АТО из тяжелых минометов.