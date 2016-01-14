Президент уволил Пушнякова с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко уволил Анатолия Пушнякова с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает УНИАН.

Текст соответствующего указа от 13 января обнародован на сайте главы государства.

Напомним, что на эту должность его назначил и.о. президента Украины, глава Верховной Рады Александр Турчинов.

24 декабря 2015 года стало известно, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Пушняков написал рапорт об увольнении из рядов ВСУ.

Председатель парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев заявил, что политики и общественность больше года добивались люстрации Пушнякова.

При этом депутат подчеркнул, что Пушняков "несет прямую ответственность за все котлы, в которых Украина потеряла сотни своих героев".

Напомним, СМИ рассказали, за что уволен командующий Сухопутных войск и другие генералы.