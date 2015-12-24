Командующий Сухопутных войск написал рапорт об увольнении из рядов ВСУ — Генштаб

Командующий Сухопутными Войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Анатолий Пушняков написал рапорт об увольнении из рядов ВСУ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Документы на его увольнение готовятся согласно установленному порядку.

В частности, он обнародовал информацию, имеющуюся по состоянию на данный момент.

"Генерал-лейтенант Пушняков написал рапорт на увольнение из рядов Вооруженных Сил Украины ... Сейчас Пушняков находится на ВВК (военно-врачебная комиссия — Ред.), а документы на генерала готовятся на увольнение согласно установленному порядку", — сказал Селезнев.

Ранее председатель парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев сообщил, что Пушняков освобожден от должности в рамках закона "Об очистке власти".

Напомним, Правительство Украины освободило от занимаемой должности и. о. директора государственного специализированного предприятия "Укрспецторг" Александра Федоренко.