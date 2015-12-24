СМИ рассказали, за что уволен командующий Сухопутных войск и другие генералы

Сегодня стало известно, что командующий Сухопутных войск ВСУ Анатолий Пушняков уходит в отставку. Как выяснилось, вместе с Пушняковым уходят еще несколько генералов.

Об этом со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ сообщает ЛІГА.net.

По данным издания, в списке на увольнение, кроме Пушнякова — первый замкомандующего Сухопутных войск ВСУ Сергей Бессараб, замначальника ГШ ВСУ Владимир Хижий, командующий инженерных войск ВСУ Николай Кравчук и начальник Главного управления по работе с личным составом ВСУ Иван Чубенко. При этом число уволенных генералов может возрасти.

"Да, это правда. Уходит не один, а несколько генералов", — рассказал информагентству источник в Генштабе. При этом, отметил он, Хижий "по собственному желанию" уходить отказался и по нему будет проведена необходимая аттестационная работа. "Будет переаттестация, будет люстрация. Ну, не хочет добровольно — уйдет принудительно", — сказал собеседник.

В Генштабе официально подтвердили увольнение Пушнякова. Там сообщили, что он написал рапорт на увольнение и его одобрил министр обороны Степан Полторак. Источники агентства считают, что вопрос решал Президент, он же дал добро на эти кадровые решения.

По данным агентства, причиной для отставки Пушнякова и остальных генералов послужил взрыв боеприпасов в Сватово Луганской области, который мог привести к масштабной катастрофе. "Это не единственная причина. Но это была последняя капля", — сказал источник.

Все перечисленные генералы имеют отношение к инциденту. Обеспечение, работа с личным составом, инженерные работы — на всех уровнях в Сватово случился провал. И именно эти генералы ответственны за случившееся, полагает собеседник.

"Если бы ситуация пошла дальше, если бы не было оперативных действий по тушению и вывозу боеприпасов, могла случиться настоящая трагедия. Там были "Смерчи", причем заряженные. Если бы не удалось вовремя решить инцидент — под удар мог попасть даже Харьков", — рассказал собеседник.

После инцидента была проведена проверка, в рамках которой работа перечисленных генералов была признана неудовлетворительной. Именно по этой причине их попросили написать заявления, рассказали источники агентства.

Ранее "Главред" сообщал, что главный военный прокурор, замгенпрокурора Анатолий Матиос заявил, что причиной пожара на складе боеприпасов в Сватово стала халатность должностных лиц.