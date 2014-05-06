Турчинов назначил нового командующего Сухопутных войск

Сегодня, 6 мая, и.о. президента Украины, глава Верховной Рады Александр Турчинов своим указом назначил генерал-лейтенанта Анатолия Пушнякова командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий указ размещен на сайте и.о. президента.

Кроме вышесказанного напомним, что 17 января экс-президент Украины Виктор Янукович уволил генерал-полковника Геннадия Воробьева с поста командующего Сухопутных войск ВСУ.

Сегодня также сообщалось, что Турчинов назначил новым главой Одесской облгосадминистрации внефракционного нардепа Игоря Палицу.