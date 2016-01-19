Переговоры в Минске: пропаганда или маневры Москвы вокруг Донбасса

После визита в Киев и общения с президентом Украины Петром Порошенко, а также участия в очередном раунде минских переговоров 13 января представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Борис Грызлов заявил, что не считает текущую ситуацию по решению проблемы Донбасса тупиковой. Об этом он заявил в своем интервью "Коммерсант.ru". Помимо прочего Грызлов отметил, что на Донбассе всего две стороны конфликта — Киев и Донбасс (что целиком и полностью в духе российской пропаганды), а также, что Украина обязана согласовать с Донбассом и внести поправки в Конституцию и закон об особом статусе.

Кроме того, полпред РФ заявил, что режим полного прекращения огня с 14 января, о котором стороны договорились в Минске, нарушаются украинскими добровольческими батальонами, которые якобы ведут провокационные обстрелы, и реже — Вооруженными Силами Украины.

Как видим, надежды части экспертов и общественности, появившиеся после визита Грызлова в Киев, что Москва отныне станет придерживаться иной линии поведения по Донбассу, не оправдались.

Опрошенные "Главредом" эксперты называют нынешние якобы "миротворческие" потуги РФ откровенно показушными. Они рассказали, как будет вести себя российская сторона в дальнейшем переговорном процессе, исходя из позиций, озвученных Грызловым, стоит ли ждать хоть каких-то изменений к лучшему для Украины, а также какие перспективы имеет минский процесс, учитывая, что по ключевым моментам Москва остается при своем, Киев — при своем.

Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов:

После назначения Грызлова представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе ожидалось, что произойдет какое-то изменение или коррекция курса. Но пока что роль Грызлова сводится к исключительно пропагандистской.

Москва начинает очередной раунд дипломатической борьбы с Киевом на европейских площадках, которая главным образом сводится к дискредитации нынешней позиции Украины, определению виновного и сторон конфликта (а это, по словам Грызлова, Киев и Донбасс), а также полному отстранению России от какой-либо ответственности. Потому главный акцент Грызлова — активизация идеологического противоборства и попытка аргументации позиции России как непричастной к происходящему, а поскольку память короткая, очевидно, РФ надеется, что европейцы подыграют этому, поскольку им хочется, как можно скорее закончить этот конфликт. Также российские представители в комитете контроля и координации говорили, что они якобы не способны повлиять на сепаратистов, но Грызлов заявляет, что сепаратисты тут не причастны, и обвиняет в обстрелах украинскую сторону. При этом несколько меняется позиция наблюдателей ОБСЕ, которые заявляют о том, что сепаратисты применяют силу против них.

Думаю, что никаких шагов в сторону улучшения ситуации со стороны Москвы не наблюдается. Соответственно, нельзя рассчитывать на то, что минский процесс будет продвигаться к какому-то политическому урегулированию ситуации на Донбассе. В первую очередь это будет просто пропаганда.

Будет ли от минского процесса какая-то польза? Главным образом, эта польза заключалась в том, что он останавливал наступательные операции. Все минские переговоры, так или иначе, проводились вследствие наступательных действий на Донбассе со стороны сепаратистов и замаскированных контингентов из России. Фактически все три документа, которые были подписаны в Минске, были определенным ответом на наступление на Донбассе со стороны сепаратистов и российский войск. Потому польза от минского процесса есть: он приводит к снижению интенсивности конфликта. Если минский процесс сохранит нынешнюю линию разграничения, а также, если будет соблюдаться режим тишине, это также будет позитивом. Также позитивом будет освобождение незаконно задержанных людей.

На сегодняшний день нет никаких признаков того, что Москва хочет, чтобы сепаратисты согласились на украинские условия. Не стоит на это рассчитывать. Как не стоит рассчитывать и на то, что у России закончатся деньги для поддержки сепаратистов. Как выяснилось, у них осталась серьезная сумма в бюджете, не использованная в прошлом году, а на содержание сепаратистских образований в зоне конфликта Россия тратит около 5 миллиардов долларов в год, что нормально вписывается в российские возможности.

Так что ожидать, что политическое урегулирование приблизится, не стоит. Москва навязывает Киеву очередной раунд политико-идеологического противостояния, потому нам следует искать аргументы, чтобы не проиграть этот раунд.

Профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань:

Россия сейчас заинтересована в ослаблении санкций, и для этого ей необходимо продемонстрировать свое "миролюбие" и попытаться переложить ответственность на Украину.

Все, сказанное Грызловым в интервью, не ново: Россия заявляет о своем "миролюбии", при этом она требует от Украины конституционных изменений и принятия закона о выборах на Донбассе, тогда как сама она не выполнила свои базовые обязательства — прекращение огня, не говоря уж о выведении российских войск с территории Украины. Позиция России весьма цинична, в том числе и со стороны Грызлова, в частности, когда он говорит, что есть только две стороны конфликта — Украина и Донбасс, а Россия тут просто "миротворец". А как же тогда выведение иностранных войск? А чьи там иностранные войска находятся — Монголии что ли? А это 10-й пункт Минских договоренностей.

Второй момент откровенного вранья в интервью Грызлова состоит в том, что он заявляет, что якобы режим тишины нарушают, открывая огнь, наши добровольческие батальоны. Хотя на самом деле все эти батальоны отведены с линии огня. А, кроме того, все они сейчас уже в системе либо Минобороны, либо Министерства внутренних дел. Все добробаты отведены, а передовые позиции занимает только армия. То есть Грызлов просто повторяет российскую пропаганду.

Все это — лишь маневрирование с целью выбить уступки со стороны Украины и западных партнеров.

Что нужно при этом делать украинской стороне? Ей необходимо настаивать на том, что не может быть выполнения 11-го пункта, когда не выполнены предыдущие пункты, начиная с прекращения огня. Нам нужно напоминать Западу о его ответственности: он брал на себя ответственность и за территориальную целостность Украины (речь идет о Будапештском меморандуме), и за выполнение Минских договоренностей. Пункт 1 был нарушен сразу после заключения соглашения — произошел захват Дебальцево. Потому, повторюсь, ответственность лежит в том числе и на западных партнерах, и нам об этом тоже следует говорить. Нас не могут только поучать, требуя выполнения своей части договоренностей в то время, когда Россией не выполнены базовые пункты договоренностей.

Есть ли польза от минского процесса? Следует отметить, что в результате Минских договоренностей все-таки нет массированных боевых действий, а это уже плюс. Россия сейчас будет пытаться добиться выгодного для нее закона о выборах на оккупированных территориях, при этом не поднимая вопрос о выведении российских войск или, по крайней мере, откладывая это на как можно более дальний срок. Фактически РФ хочет формализовать — выборы якобы состоялись на Донбассе, однако при этом она хочет, чтобы сохранился ее контроль над боевиками.

В таких условиях нам важно добиться продления санкций против России. Сейчас они продлены до 31 июля, а для нас важно, чтобы так было и дальше. Тут ключевой является позиция наших западных партнеров, к чему они будут прислушиваться, насколько они будут прислушиваться к украинской позиции. А нам нужно требовать это от них. Мы тут не просто просители — мы выполняем свою часть договоренностей.

Для России сейчас действительно сложная ситуация: нынешнее показушное "миролюбие" РФ — результат того, что ей очень непросто.

Доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный:

Если позиция России хоть как-то изменилась, то не существенно. Последнее интервью Грызлова сняло интригу, которая возникла после интервью Путина немецкому Bild и неожиданного визита Грызлова в Киев. Все думали, что у России есть какие-то новые предложения и идеи. Но после очередного раунда переговоров в Минске 13 января и этого интервью Грызлова стало очевидно, что никакой новой модели или идеи у россиян не появилось. У них просто появился цейтнот — экономический, внутреннеполитический, внешнеполитический, и они просто пытаются активнее использовать свои рычаги давления в системе координат, которая сложилась в феврале прошлого года.

Если говорить об эффективности минского процесса, то я бы не относил прошлый год к негативам. На самом деле такой вялый минский процесс в нынешней ситуации, скорее, выгоден, чем не выгоден Украине. Сам текст Минских соглашений (комплекса мер по реализации Минских соглашений) несет для Украины много рисков и угроз, причем именно в той части, которая касается политического урегулирования. И вполне закономерно, что некоторые обозреватели называют Минские соглашения "соглашением о капитуляции Украины". Хочу напомнить, что такое "соглашение о капитуляции" было подписано Украиной в сентябре 2014 года, когда угроза со стороны России была очень высока, но тогда все закончилось снижением военного противостояния. Вспомните страны, которые бывали в такой же ситуации, например, Финляндию 1939 года, когда она потеряла часть своей территории.

Почему до сих пор нет мира на Донбассе и предъявляются претензии к украинской власти? Тот мир, который сегодня на Донбассе установился, наверное, единственно возможный для Украины в нынешних условиях.

Будет ли минский процесс продолжаться в том же направлении, сохранится ли нынешний статус-кво в 2016 году? Это зависит не столько от позиции Украины, сколько от позиции Запада и положения дел в самой России — это определяющие факторы. Если Запад начнет давить на Украину относительно выполнения тех пунктов, которые есть в Минских соглашениях — об амнистии боевикам, о проведении выборов по согласованным правилам, о согласовании изменений Конституции и т.д. Если это давление на Украину будет усиливаться, то 2016 год будет для Украины хуже, чем 2015-й, именно в контексте внутреннеполитической ситуации. А так каких-то особых перспектив минского процесса я не вижу.