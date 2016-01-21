Боевики ЛНР проводят учения у Попасной: отрабатывают наступление ударных групп

На временно оккупированной территории Луганской области руководство самопровозглашенной ЛНР решило провести второй этап батальонно-тактических учений боевиков. Учения проводят вблизи Калинового и Алчевска.

Начиная с 17 января аналитический отдел ГИ "Права справа" фиксирует массовую передислокацию живой силы и техники боевиков мимо села Калиновое в направлении пгт Троицкое / Попасная. Зафиксировано движение двух колонн, в составе которых были БМП и "Уралы".

17 января на блокпосту ЛНР в Калиновом (58 км к западу от Луганска) боевики помешали патрулю СММ продолжить движение, сказав, что СММ может проводить мониторинг только в пределах населенного пункта.

Наличие тяжелой техники и живой силы боевиков, участвующих в учениях зафиксировано вблизи Алчевска.

Техника и живая сила боевиков сосредоточены в квадрате 48.440900 38.920741 и 48.449033 38.920687. В районе с. Алексеевка живая сила и техника боевиков зафиксирована в квадрате 48° 27 '12" N (48.453397) долгота 38° 54' 2" E (38.900689).

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 30 взрывов вблизи подконтрольного ЛНР Алчевска (40 км к западу от Луганска), которые, по оценке СММ, были связаны с учениями.

В учениях принимают участие тяжелая бронетехника и мотострелковые подразделения боевиков. Боевики отрабатывают ведение наступательных операций в составе ударных групп.

Техника боевиков, которая задействована в проведении этих учений, по Минским соглашениям, должна быть отведена от линии соприкосновения.