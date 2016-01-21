Экс-заместителя командующего ВМС Елисеева вызвали на допрос в военную прокуратуру

Экс-заместителя командующего Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирала Сергея Елисеева вызвали на допрос в прокуратуру Украины.

Его допросят в рамках расследования уголовного производства, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержанием государственного обвинения в уголовных производствах следственного отдела военной прокуратуры Южного региона Украины подполковником юстиции Черным А.Д. в соответствии с требованиями ст.ст. 36, 112, 133 УПК Украины на 10 часов, 26 января 2016 года в помещение военной прокуратуры Южного региона Украины по адресу г. Одесса, вул. Пироговская 11, тел.731-47-08, для проведения допроса вызывается подозреваемый в уголовном производстве № 41015161010001139 Елисеев Сергей Станиславович, который в последний раз был зарегистрирован по адресу АР Крым г.Севастополь, проспект Античный д. 6, кв. 51.", — говорится в повестке. Отметим, вице-адмирала, который сейчас является заместителем командующего Балтийского флота РФ, подозревают в дезертирстве и государственной измене.

Напомним,

Экс-заместителя командующего Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирала Сергея Елисеева вызвали на допрос в прокуратуру Украины.

Его допросят в рамках расследования уголовного производства, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Прокурором отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержанием государственного обвинения в уголовных производствах следственного отдела военной прокуратуры Южного региона Украины подполковником юстиции Черным А.Д. в соответствии с требованиями ст.ст. 36, 112, 133 УПК Украины на 10 часов, 26 января 2016 года в помещение военной прокуратуры Южного региона Украины по адресу г. Одесса, вул. Пироговская 11, тел.731-47-08, для проведения допроса вызывается подозреваемый в уголовном производстве № 41015161010001139 Елисеев Сергей Станиславович, который в последний раз был зарегистрирован по адресу АР Крым г.Севастополь, проспект Античный д. 6, кв. 51.", — говорится в повестке. Отметим, вице-адмирала, который сейчас является заместителем командующего Балтийского флота РФ, подозревают в дезертирстве и государственной измене.

Ранее сообщалось, что бывших адмиралов ВМСУ, которые в марте 2014 года нарушили присягу, и перешли на службу в российскую армию, командование ВМФ РФ перевело из Крыма. Так, с июля 2014-го вице-адмирал Елисеев переведен на российский Балтийский флот на должность замкомандующего по боевой подготовке.

Напомним, военная прокуратура Южного региона сообщила о подозрении в государственной измене и дезертирстве бывшему первому заместителю командующего Военно-морских сил Украины Сергею Елисееву.