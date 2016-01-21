Порошенко уверен: мы обязательно вернем Крым

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина обязательно вернет под свой контроль захваченный Российской Федерацией Крым.

Об этом он сообщил изданию Foxnews, говорится в Twitter-аккаунте его пресс-секретаря Святослава Цеголко.

В то же время политик уточнил, что после возвращения полуострова страна готова организовать там местные выборы.

"Мы обязательно вернем Крым", — приводит чиновник слова главы украинского государства.

Напомним, ранее на полях экономического форума в Давосен министр финансов Наталия Яресько заявила, что уже в 2016 году Украина намерена запустить дипломатическую инициативу по возвращению полуострова.

Фото: @STsegolko