Порошенко уверен: мы обязательно вернем Крым

После возвращения полуострова Украина готова организовать там местные выборы, отметил президент.
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина обязательно вернет под свой контроль захваченный Российской Федерацией Крым.
Об этом он сообщил изданию Foxnews, говорится в Twitter-аккаунте его пресс-секретаря Святослава Цеголко.
В то же время политик уточнил, что после возвращения полуострова страна готова организовать там местные выборы.
"Мы обязательно вернем Крым", — приводит чиновник слова главы украинского государства.
Напомним, ранее на полях экономического форума в Давосен министр финансов Наталия Яресько заявила, что уже в 2016 году Украина намерена запустить дипломатическую инициативу по возвращению полуострова.
Фото: @STsegolko