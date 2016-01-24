Чубаров о возвращении Крыма Украине: это очевидно даже Путину

24 января 2016, 09:39

Инициатива Порошенко по созданию международного формата переговоров по деоккупации Крыма уже воспринята РФ "в штыки", говорит Чубаров.

Расширение Минского процесса включением темы возвращения Крыма является более целесообразным, чем создание нового формата переговоров. Инициатива президента Украины Петра Порошенко по созданию международного формата для переговоров по деоккупации полуострова уже воспринята Россией "в штыки".

Такое мнение высказал лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии ZN.UA.

"Неизбежность обсуждения вопроса деоккупации Крыма очевидна для всех, в том числе, и для Владимира Путина. Категорически отвергая любые попытки даже упоминания о Крыме в контексте российско-украинского конфликта, Путин, тем не менее, готовится к жесткой схватке в надежде оставить за Россией Крым в обмен на уступки по всем иным требованиям Украины и международного сообщества.

По его словам, такой формат позволяет в едином контексте системно рассматривать все вопросы, связанные с восстановлением территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"Но этот вариант, по его мнению, труднее реализовать, потому что "западные партнеры хотят "быстрых" результатов по Донбассу".

При этом Чубаров предлагает брать пример с России — относительно толкования Минских договоренностей, целью которых было восстановление территориальной целостности Украины, а от западных партнеров требовать практических шагов в подтверждение их заверений, что они никогда не смирятся с оккупацией Крыма.

Прежде всего — это отказ от формулы, что в отношении Донбасса и Крыма есть отдельные санкции.

"Буквально неделю назад некоторые наши партнеры говорили: "Мы не можем уходить от наших обещаний". Я сказал, что это ни в коей мере не есть уход от обещаний. Мы берем Минские договоренности, а там говорится о территориальной целостности Украины. Здесь вопрос интерпретации. Мы насытились за два года интерпретациями господина Путина! Давайте уже не будем никого обманывать. Мы считаем, что в вопросе восстановления территориальной целостности Украины, закрепленной Минскими договоренностями, есть и деоккупация Крыма", — говорит Чубаров. 

"Идею о создании международной площадки для переговоров по возвращению Крыма Меджлис крымскотатарского народа обсуждает с лета 2015 года на всех встречах с ведущими мировыми политиками и с руководством Украины", — сказал Чубаров в комментарии.

Инициатива президента Украины по созданию международного формата для переговоров по возвращению Крыма уже воспринята Россией "в штыки". Более того, я не исключаю громких демаршей и ультиматумов со стороны России с угрозами прервать диалог по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В то же время, предложенные Украиной шаги — переговоры вместо войны — не могут не быть приняты международным сообществом", — считает лидер Меджлиса.

Напомним, Порошенко подписал указ о Представительстве президента в Автономной республике Крым, в рамках которого будет создана служба по деоккупации Крыма. 

Больше по теме читайте в комментариях экспертов: Борьба за Крым: шансы Украины на возвращение полуострова.

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