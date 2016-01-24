Гузар не видит возможности примирения: перед нами разыгрывают какую-то комедию

Украина может заключать договоренности с Россией только после установления мира, который, в свою очередь, возможен лишь тогда, когда обе стороны будут искренне к нему стремится, а если наоборот и при этом ставят условия, то перед нами разыгрывают какую-то комедию.

Об этом патриарх-эмерит Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар сказал в разговоре с ZN.UA.

"Я не вижу возможности примирения или мира. Мир возможен лишь тогда, когда есть две стороны, которые по-настоящему стремятся к миру. В целом выглядит так, что мы хотим мира, не хотим войны ни с Россией, ни с кем-либо другим, но это одностороннее желание. А если нет такого же искреннего желания мира с другой стороны, говорить о мире — мечта и ничего более. Истинное замирение — дело обеих сторон. Такое решение не может быть односторонним", — заявил Гузар.

"Они обещают нас любить, если мы станем такими, как они хотят. Это не истинное стремление к миру. Мир должен быть принципиальным: мы хотим мира, а уже тогда говорим об условиях. А не наоборот — сначала ставим условия, а если мы их выполним, тогда они, может, согласятся. Выглядит, что это мы хотим, мы выпрашиваем у них мир, а они его на самом деле не хотят.

Максимально, что можно сделать в таких условиях, когда одна сторона против замирения, — заключить соглашение о прекращении боевых действий. Но не надо называть это миром. Потому что это не мир, это смех. Как по мне, наши дела выглядят довольно плохо: о примирении, стремлении к миру говорим мы здесь. А те, кто воюет по ту сторону, не ставят целью никакого мира", — отмечает патриарх.



По его словам, мир является основанием и условием для эффективных соглашений и договоренностей, а не наоборот, и подписание соглашений без устойчивого мира не будет способствовать прекращению войны.

"Вы думаете, если мы их (соглашения — ред.) подпишем, страдания населения прекратятся, и воцарятся мир и согласие? Нет, не воцарятся. И у нас уже достаточно примеров этого: договариваемся, договариваемся, а все равно стреляют, люди гибнут, страдания не прекращаются. Ведь, повторяю, мир — это сначала любиться, а уже потом — договариваться. Потому что если наоборот, то перед нами разыгрывают какую-то комедию, а не хотят истинного, принципиального мира.

Мы хотим жить в согласии и покое. Хотим нормально развиваться. Чтобы никому не мешать и чтобы нам никто не мешал. Если должен быть истинный мир между двумя народами, то эти два народа вместе со своим руководством должны этого мира желать и доказать, что они его хотят. А когда доказали, тогда можно вырабатывать договоренности о чем угодно. Мир является основанием и условием для эффективных соглашений и договоренностей, а не договоренности — основа для мира. Сначала — любиться, потом — договариваться", - подчеркнул Гузар.

"Если мир — наше истинное стремление, если мы считаем мир нормальным состоянием вещей, и обе стороны с этим согласны, — мир возможен. А если нас интересует не мир, а условия, тогда мира не будет, даже если все условия вдруг будут удовлетворены. А если так, то все, на что мы можем рассчитывать, это договор о ненападении. Но нужно осознавать, что это, во-первых, не мир, а во-вторых, это очень неустойчивое состояние. И мы с вами уже хорошо об этом знаем. Мы просыпаемся утром и спрашиваем: стреляли сегодня? А-а-а, тогда сегодня еще мир. А завтра — Бог знает, как оно будет. Это не состояние мира. Ну и, наконец, нам ли не знать о том, что наличие договоров, международных соглашений не дают никому никаких гарантий", — заявил он.

Напомним, ранее историк Ярослав Грицак заявил, что существует три сценария развития событий на Донбассе. Между лучшим и худшим сценариями сейчас реализуется средний.

фото: gazeta.zn.ua