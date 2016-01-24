Боевики тяжелое вооружение не применяли, по нашим воинам работали снайперы: карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе Тяжелое вооружение противник не применял. Наибольшее количество вражеских обстрелов приходится на Донецкое направление и район аэропорта.

Об этом заявил на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Донецком направлении продолжаются боевые действия низкой интенсивности по всему фронту, кроме района Светлодарска.

Тяжелое вооружение противник не применял. Наибольшее количество вражеских обстрелов приходится на район Донецкого аэропорта. В Опытном и Зайцево наши военные попали под огонь снайперов боевиков.

На Мариупольском направлении все обстрелы противника были прицельными. В Марьинке работали вражеские снайперы. Кроме этого, враг применил стрелковое оружие и гранатометы. В Старогнатовке произошел мощный минометный обстрел противника. Также НВФ нарушили режим тишины в Широкино.

На Луганском направлении было спокойно. Зато в небе вблизи с. Красная Таловка обнаружен вражеский БПЛА, который вел разведку на высоте 1000 м.

За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 2 — получили ранения.

Напомним, ранее в штабе АТО отмечали, что в целом за прошедшие сутки, 23 января, оккупанты 38 раз обстреливали опорные пункты сил АТО.